Hatalmas csattanással szaladt egymásba két autó a magyar főúton
Összeütközött két autó Körmenden, a 8-as főúton.
Karambolozott két személygépkocsi Körmenden, a Negyvennyolcas utcában, azaz a 8-as főúton, a Vasaljai utcánál. Az egyik jármű az árokba sodródott, a másik pedig az úttesten áll. A körmendi hivatásos tűzoltók áramtalanították őket, és a rendőrségi helyszínelés után megszüntetik a forgalmi akadályt - írja a Katasztrófavédelem.
Top hírek
