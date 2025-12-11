RETRO RÁDIÓ

Hatalmas csattanással szaladt egymásba két autó a magyar főúton

Összeütközött két autó Körmenden, a 8-as főúton.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.12.11. 14:45
Módosítva: 2025.12.11. 15:19
Katasztrófavédelem főút Körmenden karambol

Karambolozott két személygépkocsi Körmenden, a Negyvennyolcas utcában, azaz a 8-as főúton, a Vasaljai utcánál. Az egyik jármű az árokba sodródott, a másik pedig az úttesten áll. A körmendi hivatásos tűzoltók áramtalanították őket, és a rendőrségi helyszínelés után megszüntetik a forgalmi akadályt - írja a Katasztrófavédelem

 

