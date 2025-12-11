Hatalmas csattanással szaladt egymásba két autó a magyar főúton

Karambolozott két személygépkocsi Körmenden, a Negyvennyolcas utcában, azaz a 8-as főúton, a Vasaljai utcánál. Az egyik jármű az árokba sodródott, a másik pedig az úttesten áll. A körmendi hivatásos tűzoltók áramtalanították őket, és a rendőrségi helyszínelés után megszüntetik a forgalmi akadályt - írja a Katasztrófavédelem.