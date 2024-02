Már keresik Karácsony Gergely utódját a baloldalon

– Az elmúlt hónapban szinte a teljes kampány a közlekedésszervezési kérdésekre redukálódott, ami a jelenlegi egyetlen színpadon lévő kihívó személye és szakmai múltja miatt nagyon előnytelen számunkra – kommentálta Vitézy Dávid lehetséges jelöltként való felbukkanását és az elmúlt hetek fejleményeit egy MSZP-közeli forrás. Ráadásként említette, hogy a médiában naponta szó esik a „szinten tartott ügyekről”, ilyen például Karácsony előválasztási kampányának finanszírozása, újra és újra felbukkan a Városháza-gate, illetve ott van a guruló dollárok botránya. – Ezek mellett vannak ki nem kényszerített hibák és ügyek – fogalmazott. Ilyen témák például a járatritkítás, vagy Walter Katalin „pulykázós” esete. – Ezek komoly lehetőséget kínálnak az ellenfeleknek, de különösen Vitézy Dávidnak, aki láthatóan le is csapja a magas labdákat – mondta el a beszélgetőpartner.

– Mindezt értetlenséggel fogadja az MSZP, de a többi párt is. Felmerül a kérdés, hogy miért ilyen irányt vették az események, jó-e ez nekünk – emelte ki a forrás. Ez utóbbi kapcsán a válasz egyértelműnek tűnik, tekintettel arra, hogy az MSZP-s Őrsi Gergely II. kerületi polgármester is kikelt a járatritkítások ellen.

Walter Katalin, a védett személy

– A járatritkításról szóló egyeztetésekbe nehéz lett volna bevonni az utasokat, mivel „az olyan, mintha hálaadás előtt megkérdeznék a pulykát, hogy mi legyen vele” – fogalmazott korábban Walter Katalin BKK-vezér egy sajtó-háttérbeszélgetésen. Több megkérdezett egybehangzó állítása szerint a kijelentés nemcsak Vitézy Dávid vagy a jobboldal köreiben okozott felháborodást, hanem baloldali szereplők is Walter fejét követelték Karácsonytól. – A főpolgármesternek meg kellett volna köszönnie a munkáját és elengedni a kezét – hallani a háttérbeszélgetéseken. Szintén több forrástól származó állítás, hogy a Walter-ügy Karácsony kabinetjében is viták kereszttüzébe került.

– A pártok formálisan nem jelezték rosszallásukat, mert mindenki tudja, hogy vannak „szent tehenek”, amelyeket nem bántunk, ezek közé tartozik Walter Katalin is – fogalmazott egy Momentum-közeli forrás, az állítást pedig, hogy Walter érinthetetlen, több helyről is hallottuk. Köztudott, hogy a BKK-vezér Bajnai Gordon egyik bizalmasa: a volt miniszterelnök kabinetfőnökeként is dolgozott egy darabig, amikor Bajnai megpróbált visszatérni a politikába 2013-ban és 2014-ben az Együtt nevű pártjával, de az üzleti életben is volt közöttük közreműködés.

Elbizonytalanodás

A jelenleg rendkívül rossz irányba tartó kampány miatt érezhető a baloldali pártok és szereplők részéről egyfajta elbizonytalanodás Karácsony Gergellyel kapcsolatban – hallani egyes szereplőktől, amellyel kapcsolatban több forrás úgy fogalmazott: a pártok mentik a menthetőt, mindenki igyekszik olyan témákról beszélni, ami nem közlekedésszervezés. A problémát a főpolgármesteri kabinetben észlelték, de a cselekvést nem látni. MSZP-s forrásunk megjegyezte: tudomása szerint informálisan a pártja is jelezte Karácsonyék felé azt a véleményt, hogy nem jó irányba mennek a dolgok.

Mint azt a Magyar Nemzet megírta, Gyurcsány Ferenc például azt a stratégiát követi, hogy bár nem támadják Karácsonyt, de nem is dicsérik. Általánosságban pedig elmondható, hogy a baloldal minden szereplője aggódik a korábban sima győzelemként elkönyvelt főpolgármester-választás kapcsán.

A baloldalon a villamosra várnak?

A kérdésre, hogy mindez vezethet-e ahhoz, hogy az ellenzéki pártok még a választás előtt lecserélik Karácsonyt egy másik jelöltre, az MSZP-s forrás nyomatékosította: „politikailag már lehetetlen lecserélni”. – Az, hogy összeülnek a pártok elnökségei és megszavazzák, hogy „lépjél vissza kedves Gergő”, nos, ha van is ilyen szándék, ez lehetetlen – hallották több beszélgetőpartnerünktől is. Karácsony pástról való lelépése egyetlen módon történhet meg. – Ha elkezd fogyni a levegő, azt legelőször az érintett veszi észre... – vázolta fel az egyik forrás, kiemelve, hogy ennek bekövetkeztét nem lehet teljesen kizárni.

Az azonban biztos, hogy a baloldali pártok fel szeretnének készülni mindenre. – Az ellenzéki vezetők közötti óvatos latolgatás során felvetődött, hogy az EP-listán való szereplés, a kampányügyek, a konfliktusok okozhatnak-e egy ilyen helyzetet – fogalmazott MSZP-s beszélgetőtárs, hozzátéve, hogy ezt jelenleg senki nem zárja ki, és emiatt is van egy elbizonytalanodás.

Azt is megkérdezték, hogy ha Karácsony önként döntene a kampány feladásáról, mint ahogy az 2021-ben is történt, akkor kit ajánlana az MSZP helyette. A válasz egyértelműen Tüttő Kata volt. – Se erőből, sem máshogy nem próbálnánk meg egy ilyen helyzetet előállítani – fogalmaztak, hozzátéve, hogy Tüttőnek egyelőre Donáth Anna és Dobrev EP-választáson való legyőzése a legfontosabb feladata.

Botrányos adománygyűjtés

Karácsony Gergely adománygyűjtéséről is kérdeztek, amelyben két MSZP-s pártalkalmazott is érintett. A szocialista párthoz közel álló beszélgetőpartner hangsúlyozta, hogy az MSZP ebben az ügyben áldozati szerepbe került, hiszen a két érintett úgy keveredett bele a botrányba, hogy jóhiszeműen jártak el és aláírásukkal hitelesítettek egy jegyzőkönyvet.

Ismert: a Karácsony Gergely által alapított 99 Mozgalom Egyesület számlájára 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között 506 millió forintot fizetett be készpénzben a szervezet képviselője, Perjés Gábor. A pénzek állítólag mikroadományokból származtak, ám a gyanús körülmények miatt a 99 Mozgalom számlavezető pénzintézete, az OTP feljelentést tett. A bank szerint nem kerülhettek olyan módon a leadott pénzek az adománygyűjtő ládákba, ahogyan az a jegyzőkönyvekben szerepelt. Ez utóbbi dokumentumok közül többet meg is hamisíthattak Karácsony jogi főtanácsadójának és bizalmasának, Tordai Csabának az ügyvédi irodájában. Az iratokat hitelesítő két MSZP-s pártmunkatárs vallomása szerint ők csupán egyetlen iratot szignóztak, miközben aláírásuk tíz dokumentumon is megtalálható.

A Jobbik és az LMP egyre inkább szembeszáll Karácsonnyal

– A főpolgármester adott egy magyarázatot, és ameddig ezt valaki nem cáfolja, addig ezt el kell fogadjuk – mondta Karácsony adományládás ügyéről MSZP-s forrásunk. Csakhogy ezt az álláspontot már nem osztja teljes egészében a baloldal. A Jobbik és az LMP például egyre inkább szembeszáll a főpolgármesterrel.

Az üggyel kapcsolatban keletkezett ellenzéken belüli összezördüléseket pedig az okozta MSZP-közeli forrás szerint, hogy „mintha a főpolgármester sem tudná ennek az ügynek minden részletét”.

– A főpolgármesteri kabinetet jellemző sokéves harmónia az utóbbi időben megbomlott, van egy kohéziós probléma – válaszolta egy máshonnan is hallott információ kapcsán, hogy Tordai Csaba és Karácsony viszonya megromlott, vagy legalábbis a feltétlen bizalom a múlté. Mindez pedig az adománygyűjtéssel kapcsolatos ügyekre, büntetőeljárásokra vezethető vissza.