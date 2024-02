Baloldali politikusok is belekeveredhettek a hídpénz-botrányba?

Vesztegetés és hűtlen kezelés gyanúja miatt is feljelentést tettek a Lánchíd ötmilliárddal megdrágult beruházásával összefüggésben a rendőrségen – tudta meg a Magyar Nemzet. Ennek apropóját az adta, hogy a Városháza-gate egyik kulcsfigurája egy felvételen arra utalt, hogy a baloldali városvezetés pénzt szivattyúzhatott ki a projektből. A hídpénzbotrány ügyében a hatóságokon kívül a Kehi is vizsgálatot indított.

Karácson yGergely és Bajnai Gordon – Csak nem a guruló dollárokról beszélgettek? (Forrás: Facebook)

Újabb büntetőeljárásokat generálhat a Városháza-ügy egyik szereplőjének kijelentése, aki egy, a Magyar Nemzet által megismert hangfelvétel-leirat szerint arra utalt, hogy azért került ötmilliárd forinttal többe Karácsonyék idején a Lánchíd felújítása, mert abból pénzeket osztottak vissza.

A Városháza-gate egyik kulcsfigurája és beszélgetőtársa 2021 júniusában a lehetséges baloldali pénzforrásokról értekezett. Az üzletember úgy fogalmazott: „El vannak foglalva ezzel a Lánchíd meg Blaha Lujza tér, meg ezek körüli fosztogatással meg osztogatással stb., stb.” A beszélgetőpartner megdöbbenve kérdezett vissza, hogy „ebből ki lehet venni pénzt?”.

Bajnai Gordon régi „harcostársa” a felvételen a Lánchídra utalva konkrétan ezt mondta:

Hát ötmilliárddal megdrágult, és kisebb a tartalma.

Megjegyzése után a Blaha Lujza téri felújításra tért ki:

Ugyanez a Blaha Lujza tér, egyharmaddal megdrágult és kisebb a tartalma.

Majd arra a kérdésre, hogy mindezt „ők intézik?”, úgy fogalmazott: Tüttő Kata szocialista főpolgármester-helyettes és „ez a bagázs egész nap szorgalmasan dolgoznak ezeken”. A Magyar Nemzet információink szerint mindezek miatt a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István feljelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) hűtlen kezelés és hivatali vesztegetés gyanújával.

Miről is van szó?

Ahogy arról többször beszámoltunk, az A-Híd még Tarlós István főpolgármestersége időszakában nyerte el a Lánchíd felújításának feladatát, de Karácsonyék az önkormányzati választások után új közbeszerzési eljárást írtak ki. A győztes ismét az A-Híd lett, csakhogy ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyert, mint amennyiért a Tarlós-érában végezte volna el a munkát. Ráadásul a Tarlós alatt zajló tenderhez képest majdnem hatvanszorosára (!), 4,2 milliárd forintra emelték a vállalkozónak járó előleget, ám a céget terhelő kötbért megfelezték.

A talányos másfél milliárd

Nemrég az is nyilvánosságra került, hogy a Lánchíd kivitelezését végző A-Híd Zrt. 2020 novembere és 2022 júliusa között 1,4 milliárd forintot utalhatott a praxisától eltiltott, a sajtóban leginkább számlagyáras ügyvédként emlegetett, több súlyos bűncselekményben is érintett Vig Mór cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ebből a tetemes összegből sajtóhírek szerint 900 millió forintot továbbutaltak Vig különféle számláira. Az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról.

Az Atv.hu szerint ezeket a tranzakciókat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az exügyvéd ellen indított, sok száz milliós számlagyáras büntetőeljárásban vizsgálja. Ezt erősíti az is, hogy a NAV munkatársai tavaly a Vig elleni nyomozás keretében végeztek házkutatást az A-Hídnál.

A Kehi is vizsgálatot indított

Tényi korábban e miatt a tranzakció miatt sikkasztás gyanújával tett feljelentést, de a hatóságokon kívül a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalhoz (Kehi) is fordult, és arra hívta fel a figyelmet: a Vig Mór-féle számlagyár ügyében folyamatban levő nyomozás nyilvánosságra került részletei alapján olyan bűncselekmények is megvalósulhattak a Lánchíd munkálataival összefüggésben, mint a vesztegetés, a sikkasztás, valamint a hűtlen kezelés. A Kehi a bejelentésre el is indította a vizsgálatot. Mint a Magyar Nemzetnek írták, „a kormányzati ellenőrzés keretében a közpénzek felhasználása, valamint a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás szabályszerűségének, gazdaságosságának és hatékonyságának vizsgálatára kerül sor”.

Kettészakadt az ellenzék

Fontos adalék, hogy immár az LMP is támogatja a hídpénzbotrány kivizsgálását – derül ki a zöldpárt Magyar Nemzetnek küldött válaszából. Az LMP-vel együtt már három ellenzéki párt látna tisztán a Lánchíd felújítása kapcsán, vagyis a korrupció gyanúját felvető ügy miatt kettészakadt az ellenzék. A Karácsony Gergelyt támogató pártok, azaz a DK, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd ugyanis hallgatnak.

Több bűnügy érintettje

Vig november óta van letartóztatásban a fentebb említett számlagyáras ügye miatt, ami után további csontvázak estek ki a szekrényből, és kiderült, a jogásznak már korábban is meggyűlt a baja az igazságszolgáltatással. Ezekről az eljárásokról bővebben is írt a Magyar Nemzet.

A büntetőügyekkel párhuzamosan napvilágra került az is, hogy az exügyvéd nem más, mint az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére. A jogvédő régóta ismert szereplője a magyar közéletnek, személyét a Soros-hálózathoz kötik amiatt, hogy dolgozott a Magyar Helsinki Bizottságnál és a Soros-alapítványnak nevezett Open Society Foundationsnél is.

Bennfentes értesülések

A Városháza elkótyavetyéléséről tárgyaló üzletember – akit Bajnai Gordon a Városháza-gate során kiszivárgott felvételeken régi harcostársának nevezett – 2021-ben fájó pontossággal mutatott be, jövendölt meg néhány másik, azóta nagyrészt tisztázott eseményt.

Felidézhető a beszélgetések leiratából az a rész, amikor az ügy kulcsszereplője a baloldali kampány finanszírozásáról beszélt. Az üzletember úgy fogalmazott: „Ami nekik kell a kampányhoz, azt kívülről kapják.” Visszatekintve, nem tévedett: 2022 nyara után derült fény rá, hogy a baloldal Amerikából és egy svájci alapítványtól összesen négymilliárd forintot kapott a legutóbbi országgyűlési választások idején.

BKV és mások

Arra, hogy az üzletember valóban bennfentes baloldali információkkal rendelkezik és a főváros dolgaiban sem a levegőbe beszélt, jó példa a BKV finanszírozása körüli botrány, aminek forgatókönyvét a vállalkozó pontosan elmondta fél évvel a történések előtt. Érdemes ezúttal is idézni a leiratból.

„Igaz, hogy november elsején elfogy a pénzük?” – tette fel a kérdést a férfi beszélgetőtársa, amelyre az üzletember úgy reagált: „én nem hiszek nekik”.

„Majd megállítja a BKV-t, ő nem fog sz…rozni” – mondta Karácsonyról a baloldali üzletember. Ezután arról beszélt, hogy nem azonnal lépnének, „hanem azt mondom, hogy két hét múlva leállítják a BKV-t, ha nem kap 10 milliárd költségvetési támogatást”. Beszélgetőpartnere erre annyit mondott, hogy „ez meg zsarolás”. Mire Bajnai korábbi üzlettársa igazat adott neki.

Fél évvel később, 2021 novemberében szinte szó szerint minden úgy történt, ahogy a vállalkozó felvázolta – olvasható a Riposton.