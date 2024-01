Karácsony Gergely és a Lánchíd-botrány: íme minden részlet a korrupciós ügyről, ami maga alá temetheti a baloldalt

A Lánchíd felújításának története 2019 őszén vett rossz irányt - és a sztori folytatása most egy nagy korrupciós botrány... Tarlós István főpolgármester idején előkészítették a teljes beruházást - majd Karácsony Gergely, miután megválasztották, leállította az egész projektet. Ezután másfél év semmittevés következett - aminek a vége az lett, hogy újraindították a beruházást az eredetileg is nyertes céggel, ám 5 milliárd forinttal drágább lett a felújítás, sokkal kisebb műszaki tartalommal - kikerült belőle például a Váralagút és a pesti villamosaluljáró felújítása.

Letartóztatott zugügyvéd, baloldali számlagyár, gyanús átutalások...

Most pedig kiderült az is, hová tűnhetett a pénz... Gyanús átutalások, egy foglalkozásától eltiltott és azóta rács mögé került zugügyvéd és egy baloldali számlagyár is feltűnt a történetben. Karácsony Gergely most azt állítja: semmi köze ahhoz, hogy a hídfelújítást végző cég 1,4 milliárd forintot utalhatott a számlagyáros ügyvéd, Vig Mór cégének.

5 milliárd forinttal drágában készült el a felújítás, mint ahogy az első tenderben szerepelt, de sokkal kisebb tartalommal / Fotó: Metropol

Sokféle magyarázat elhangzott, amiből kiderült, hogy Karácsony szerint a 21,8 milliárdos eredetileg elfogadott hídfelújítási költségnél a 26,7 milliárdos összeg az olcsóbb megoldás... Mindkét tender nyertese az A-Híd Zrt. volt, azt is mondhatnánk, az A-Híd nyert a bolton 5 milliárdot, de mi volt ebben az üzlet a Karácsony vezette főváros számára?

Tarlós István érthetetlennek nevezte, miért kellett másfél évig várni a Lánchíd felújításának megkezdésével, hiszen a halasztásnak semmilyen értelmezhető indoka nem volt: műszakilag is tökéletesen előkészített, elfogadott projekt állt rendelkezésre 2019 őszén.

Valószínűleg Karácsonyék helyzetbe akarták hozni az A-Híd Zrt.-t

Tüttő Kata, Karácsony Gergely helyettese / Fotó: Havran Zoltán

A gyanút erősíti Tüttő Kata, Karácsony helyettesének feltűnése az A-Híd Zrt. 2019-es év végi exkluzív rendezvényén. Korábban Karácsony ragaszkodott ahhoz, hogy az A-Híd is indulhasson a tenderen. 2020-ban írták ki az új, immár a Váralagút és a villamos alagút felújítását nem tartalmazó közbeszerzési eljárást, amit az A-Híd nyert el 26,7 milliárd forintos ajánlattal. A felújítás az eredetileg tervezett időponthoz képest másfél év csúszással kezdődött el, de legalább drágábban.

Tavaly ősszel az ügyben nagy fordulat történt. A NAV tavaly novemberben Vig Mór számlagyáros botrányában folytatott nyomozása során házkutatást tartott a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-nél, ahol dokumentumokat foglalt le.

Az Atv.hu pedig a közelmúltban a hozzá eljutott információk alapján megírta, hogy két év alatt, 2020 novembere és 2022 júliusa között az A-Híd Zrt. 1,4 milliárd forintot utalhatott Vig Mór cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ebből az összegből továbbutaltak 900 millió forintot Vig Mór magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára. Az Atv.hu úgy értesült, hogy a gyanú szerint a továbbutalások jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amikor az A-Híd Zrt.-től a pénzek a Sunstrike Kft.-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról.

A szelfizés a hídnál jól megy, a felújítás már kevésbé... / Fotó: Facebook



A napokban az A-Híd elismerte, hogy szerződésben álltak Vig Mór cégével, amely állításuk szerint „nem kivitelezésre vonatkozó és nem kivitelezéshez kapcsolódó" szerződés volt.

A történtekkel kapcsolatban ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég tanácsadója az Origónak adott interjúban elmondta: elképzelhető, hogy a két fél közötti szerződésekre csak azért volt szükség, hogy legyen mire hivatkozással átutalni a pénzeket.

A NAV vizsgálata arra is kitér, hogy érkeztek-e utalások Vig Mór ügyvédi letéti számlájára az A-Híd Zrt.-től azt követően, hogy az ügyvédet a Kúria jogerősen 2022 januárjában vesztegetés elkövetése miatt eltiltotta az ügyvédi hivatás gyakorlásától, majd a Budapesti Ügyvédi Kamara törölte a kamarai nyilvántartásból. Vignek ezért meg kellett volna szüntetnie a számláját, amennyiben ez nem így történt, és onnan pénzeket vett fel, az sikkasztásnak minősülhet.

Karácsony szerint nincs itt semmi látnivaló...

Brenner Koloman, a Jobbik-Konzervatívok főpolgármester-jelöltje az ATV-ben arra szólította fel Karácsony Gergelyt és a Fővárosi Közgyűlést, hogy azonnal állítsanak fel vizsgálóbizottságot az ügyben. A Fidesz támogatja a bizottság felállítását. Brenner úgy fogalmazott: „Én azt gondolom, hogy amikor már házkutatások vannak […], sokkal egyszerűbb lenne mind a budapesti polgároknak, mind a magyar polgároknak eldönteni azt, hogy itt ki a politikai felelős, ha erre van egy vizsgálóbizottság.”

A vizsgálóbizottság felállítására tett javaslatra Karácsony Gergely az ATV-ben azt mondta „ez egy marhaság”. Ugyanerről az M1-nek azt mondta, nem tud botrányról a Lánchíddal kapcsolatban, ott nincs mit vizsgálni...

"Biciklishíd" milliárdokkal drágábban

Sajnálatos mellékszála az ügynek, hogy a Lánchídról Karácsony Gergely kitiltotta az autókat - pedig korábban aláírt az állammal egy szerződést is ennek az ellenkezőjéről. A Lánchíd új forgalmi rendjét a felújítás kezdetétől vita övezte. Aztán Karácsony Gergely – a fővárosiak többségi véleményére hivatkozva – eldöntötte, hogy nem térhetnek vissza az autók a hídra.