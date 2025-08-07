„Nagyobb, mint a Mount Everest” – Hatalmas objektum tart a Föld felé, figyelmeztet az élő Nostradamus

Athos Salomé nevű brazil férfi, akit a „modern Nostradamusként” emlegetnek figyelmeztette az emberiséget: miszerint egy „csillagnak álcázott űrhajó” figyelheti a Földet.

A brazil jós állítja, megfigyelik az emberiséget és a Földet. Fotó: pexels.com

A 38 éves Salomé hírnevét több nagy horderejű esemény – például a Microsoft globális leállása, a koronavírus-járvány vagy II. Erzsébet királynő halálának előrejelzése – alapozta meg. Most úgy véli, egy hatalmas, csillagnak álcázott űreszköz közelít a Naprendszer felé, és figyeli az emberiséget. Az objektumot, amely hivatalosan a 3I/ATLAS nevet kapta, már észlelték: másodpercenként 41 mérföldes, az az több mint 150 000 km/h sebességgel halad a Naprendszerben. A Vera C. Rubin obszervatórium adatai szerint a test átmérője körülbelül 11,2 km – vagyis nagyobb, mint a Mount Everest. Ezzel ez a legnagyobb ismert csillagközi objektum, amelyet valaha észleltek. - írja a Daily Mail.

Korábban Avi Loeb, a Harvard Egyetem elméleti fizikusa is felvetette, hogy a test talán nem természetes eredetű – akár idegen technológiáról is szó lehet. Salomé – aki már januárban azt jósolta, hogy 2025-ben idegenekkel lép kapcsolatba az emberiség – most azt állítja: „Egy magas szintű intelligencia által küldött felderítő szonda közeledik hozzánk, amely csendben figyeli az emberi civilizáció előrehaladását… vagy épp annak összeomlását.” Baba Vanga, a híres bolgár jósnő – aki 1996-ban hunyt el – szintén azt jósolta, hogy a Föld 2025-ben kapcsolatba lép az idegenekkel, méghozzá egy „nagy sportesemény” során. Mindkét jós szerint ez az esemény mély és visszafordíthatatlan változást fog hozni az emberiség életében.

A 3I/ATLAS névre keresztelt objektum nem úgy mozog, mint egy egyszerű üstökös – túl gyors, túl precíz. Az átmérője meghaladja a 11 kilométert, sebessége pedig 210 000 és 395 000 km/h között mozog – ez jóval gyorsabb, mint a szokványos üstökösök. Salomé szerint a test nem természetes, mert olyan jellemzői vannak, amelyek nem illenek a már megszokott mintázatokba. A test pályája ráadásul úgy halad el a Vénusz, a Mars és a Jupiter mellett, mintha „letapogatná” a Naprendszer legfontosabb bolygóit. Egyes asztrofizikusok szerint annak az esélye, hogy ez a pálya véletlenszerűen jöjjön létre, kevesebb mint 0,005%. „Ez egy csillagnak álcázott űrhajó” – mondta Salomé. – „Az álca szükséges, mert az emberiség még nem érett meg a kapcsolatra. A pálya túlságosan matematikai ahhoz, hogy véletlen legyen.”