„Nagyobb, mint a Mount Everest” – Hatalmas objektum tart a Föld felé, figyelmeztet az élő Nostradamus

Mindemellett hátborzongató jóslatot is tett.
Athos Salomé nevű brazil férfi, akit a „modern Nostradamusként” emlegetnek figyelmeztette az emberiséget: miszerint egy „csillagnak álcázott űrhajó” figyelheti a Földet.
A 38 éves Salomé hírnevét több nagy horderejű esemény – például a Microsoft globális leállása, a koronavírus-járvány vagy II. Erzsébet királynő halálának előrejelzése – alapozta meg. Most úgy véli, egy hatalmas, csillagnak álcázott űreszköz közelít a Naprendszer felé, és figyeli az emberiséget. Az objektumot, amely hivatalosan a 3I/ATLAS nevet kapta, már észlelték: másodpercenként 41 mérföldes, az az több mint 150 000 km/h sebességgel halad a Naprendszerben. A Vera C. Rubin obszervatórium adatai szerint a test átmérője körülbelül 11,2 km – vagyis nagyobb, mint a Mount Everest. Ezzel ez a legnagyobb ismert csillagközi objektum, amelyet valaha észleltek. - írja a Daily Mail.
Korábban Avi Loeb, a Harvard Egyetem elméleti fizikusa is felvetette, hogy a test talán nem természetes eredetű – akár idegen technológiáról is szó lehet. Salomé – aki már januárban azt jósolta, hogy 2025-ben idegenekkel lép kapcsolatba az emberiség – most azt állítja: „Egy magas szintű intelligencia által küldött felderítő szonda közeledik hozzánk, amely csendben figyeli az emberi civilizáció előrehaladását… vagy épp annak összeomlását.” Baba Vanga, a híres bolgár jósnő – aki 1996-ban hunyt el – szintén azt jósolta, hogy a Föld 2025-ben kapcsolatba lép az idegenekkel, méghozzá egy „nagy sportesemény” során. Mindkét jós szerint ez az esemény mély és visszafordíthatatlan változást fog hozni az emberiség életében.
A 3I/ATLAS névre keresztelt objektum nem úgy mozog, mint egy egyszerű üstökös – túl gyors, túl precíz. Az átmérője meghaladja a 11 kilométert, sebessége pedig 210 000 és 395 000 km/h között mozog – ez jóval gyorsabb, mint a szokványos üstökösök. Salomé szerint a test nem természetes, mert olyan jellemzői vannak, amelyek nem illenek a már megszokott mintázatokba. A test pályája ráadásul úgy halad el a Vénusz, a Mars és a Jupiter mellett, mintha „letapogatná” a Naprendszer legfontosabb bolygóit. Egyes asztrofizikusok szerint annak az esélye, hogy ez a pálya véletlenszerűen jöjjön létre, kevesebb mint 0,005%. „Ez egy csillagnak álcázott űrhajó” – mondta Salomé. – „Az álca szükséges, mert az emberiség még nem érett meg a kapcsolatra. A pálya túlságosan matematikai ahhoz, hogy véletlen legyen.”
2025. október 29–30. között a 3I/ATLAS teljesen eltűnik majd a Nap mögött – azaz földi eszközökkel nem lesz követhető. Ez sokak szerint rutinesemény, de vannak, akik szerint ez a pillanat egy lehetőség az objektum számára. Avi Loeb professzor is felvetette: „Mi van, ha az objektum pont ekkor hajt végre valamit, amit nem tudunk érzékelni?” Salomé hozzátette: „Az elrejtőzés ideje alatt az objektum újrahangolhatja a küldetését: aktiválhat szenzorokat, pályát módosíthat, vagy akár üzenetet is továbbíthat a Naprendszeren túlra. Ez nem véletlen, hanem összehangolt akció.”
Szerinte lehet, hogy amit most látunk, az csak egy sokkal nagyobb szerkezet egyetlen látható része – egy galaktikus megfigyelőrendszer. Ez a fajta kozmikus jelenlét szerinte nem újdonság, csak most kezdtük el érzékelni, hogy figyelnek minket. „Hány másik szonda repült már el mellettünk, amit egyszerű aszteroidának vagy üstökösnek hittünk? Csak most kezdjük felismerni, hogy megfigyelés alatt állunk. Nem ellenséges szándékkal, hanem elemzés céljából.” - állítja Salomé.
