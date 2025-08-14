RETRO RÁDIÓ

Figyelem! Kiadták a vörös kód figyelmeztetést

Péntektől egészen vasárnapig tart a figyelmeztetés.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.14. 18:22
Belügyminisztérium hőség tisztifőorvos Hőségriasztás

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a HungaroMet Zrt. előrejelzését és az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztását figyelembe véve péntek reggel 8 órától vasárnap 24 óráig az egész országra kiadta a vörös kód figyelmeztetést – közölte a Belügyminisztérium csütörtökön az MTI-vel.

Figyelem! Kiadták a vörös kód figyelmeztetést / Fotó: Ripost (Képünk illusztráció)

Azt írták: a vörös kódnak két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.

Az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága jelenleg országosan és Budapesten is 77 százalékos

 – jelezték.

Fontosnak nevezték, hogy ha valaki bajba jutott hajléktalan embert lát, hívja a regionális diszpécserszolgálatot, amely a jelzések alapján azonnal tud intézkedni. A speciális eljárásrend idején a hajléktalanellátásban az élet védelme az első – hívták fel a figyelmet.

 

