Karácsony Gergely bérlakásügyben 4 éve mindent megígért, de nem történt az égvilágon semmi Budapesten

Négy év alatt nem törte le a budapesti albérletárakat és nem rendezte a bérlakásválságot sem a fővárosban Karácsony Gergely, pedig ezt ígérte a 2019-es kampányban. De még azt sem mondhatjuk, hogy egyáltalán belekezdett: az albérletárak elszálltak, bérlakásfronton meg gyakorlatilag semmi sem történt. Nem baj, meg lehet ígérni ebben a kampányban is... A főpolgármester lakásfronton is csak káoszt produkált, intézkedéseiből pedig rendre kihagyta a lakóközösségek megkérdezését...

Karácsony Gergely főpolgármester eddig összesen egyetlen bérházépítési projektet villantott, de az sincs még sehol. A terv szerint egy húsz lakásból álló lakóépületet alakítanak ki Terézvárosban. Persze nem most: majd, egyszer. 4 év alatt ennyire futotta a főpolgármestertől... / Fotó: Illyés Tibor

Bármibe belefogott, eddig csak felháborodást keltett a Budapestet csődközelbe kormányzó főpolgármester, pedig négy évvel korábban egy értekezésében "szentül esküdözött", hogy amennyiben ő lesz Budapest első embere, rendet vág a fővárosiak lakhatási problémái között, hiszen ez nekik jár! Azt mondta, megfékezi majd a budapesti albérletárak drasztikus szárnyalását, és az önkormányzati bérlakásszektor hathatós növelésével megszünteti a lakhatási válságot is. Már akkor sokan kétkedve fogadták Karácsony értekezését – nekik lett igazuk. A főpolgármester ugyanis nemhogy az albérletárakat nem törte le, de valójában semmit nem is tett rendbe. A bérlakásállomány felújítása a nullához konvergál, sőt, kijelenthető, hogy valódi szociális bérlakásprogramja sincs a Városházának. Annak ellenére, hogy látható: sokkal több bérlakásra lenne szükség, mégis évek óta egyre kevesebb van.

Eközben több megalapozatlan elképzelés is fűződik a nevéhez. Az egyik ilyen volt egy krízisszálló létesítése a Városháza Gerlóczy utcai szárnyában. A tervet Belváros-Lipótváros Önkormányzata torpedózta meg az építési szabályzatra rávilágítva, miután a Városháza műemlék épület. A belvárosiaknak már eleve az sem tetszett, hogy Karácsony önkényesen, a kerületben élők megkérdezése nélkül kívánt hajléktalanellátót létesíteni ott...

Karácsony hajléktalanellátót akart létesíteni a Városháza Gerlóczy utca felőli részén, de az épület eladása is foglalkoztatta a hírek szerint / Fotó: Metropol

Üresen álló önkormányzati tulajdonú lakásokba költöztetett fedél nélküliek

A főpolgármester egy másik húzása is kiverte a biztosítékot. Csepelre szintén hajléktalanszállót álmodott, a kerületieket szintén kihagyta az előzetes tervezésből. Ennek kivitelezését Csepel Önkormányzata fúrta meg és a komoly lakossági tiltakozás. Persze Budapest ezen városrésze azért nem úszta meg teljesen, hiszen szintén, a már benn élő bérlők megkérdezése nélkül, beköltöztetett fedél nélkülieket a Duna Nyugdíjas Otthonba. Az ott lakók –akik egyébként takaros összeget, 3-4 millió forintot fizettek azért, hogy ott lakjanak –, csak akkor szereztek tudomást az új szomszédaikról, amikor azok megérkeztek a fővárosi tulajdonú nyugdíjas otthonba. Onnantól kezdve pokollá vált az életük, hiszen a hajléktalanok ugyanolyan életformát folytattak a házban, mint korábban az utcán... A főpolgármester titokban intézkedett a hajléktalanok betelepítéséről Újpesten is, itt ismét egy nyugdíjasház lakói estek áldozatul. A Metropol leplezte le éppen a közelmúltban, hogy az épületből fóliázott bútorokat visznek ki és szállítanak el. Mint kiderült elégetni vitték, miután a fedél nélküliek közül valaki ágyi poloskát vitt be az idősek közé.

Ágyi poloskák miatt ki kellett pakolni a bútorokat Újpesten. A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Nyugdíjas Ház garzonlakásaiba úgy költözhetnek be idős emberek, hogy lakást adtak le cserébe az önkormányzatnak vagy pénzbeli megváltást fizettek a bérleti jogért. / Olvasói fotó

A Pécsi Sándor utcai intézményben élő 80 éves Márta néni például minden reggel kiporszívózik, és a közös folyosóról lakásába lépve, kirázza a kabátját. Az ingatlanban körülbelül kéthetente irtanak az élősködők miatt, de mint ismert, az ágyi poloskát szinte lehetetlen irtani. A helyzet mindenkit megviselt, volt olyan dolgozó, aki nejlonban tartotta a ruháit, más betegállományba vonult a csípések miatt, és vissza sem akart menni...

Ugyanolyan félelemben élünk, mint a pandémia alatt. Akkor a koronavírustól tartottunk, most pedig a poloskáktól. Pszichésen is megterhelő, hiszen vakarózunk már a gondolattól is. Karácsonykor nem engedtem ide a családom, és én sem mentem hozzájuk, biztos, ami biztos

– panaszolta lapunknak Márta néni, aki hozzátette: "Hallomásból tudjuk, hogy a másik nyolc Nyugdíjas Házban is ilyen problémák voltak. Ez azt támasztja alá, hogy a mi gondunk nem véletlen, hanem törvényszerű. Magyarul az irány – a Fővárosi Önkormányzat projektelképzelése –rossz!"

A Kőbányai úti "horrorházba" hajléktalanokat költöztettek a lakók mellé. A hatalmas bérházban 187 lakás van, az ott lakóknak pokol lett az életük. Azóta volt már gyilkosság, tűzeset és mindennaposak az atrocitások. / Fotó: Metropol

A Kőbányai úti horrorház esete szintén meghökkentő, ott például késsel kergette a gyerekeket egy "beköltöző" hajléktalan legutóbb. Karácsony Gergelyék mintaprojektjével ebben az óriási bérházban is csak azt érte el, hogy a "normál bérlők" rettegjenek saját környezetükben. Menekülnének is, de nem tudnak, mert hiába fizetnek rendesen, nem kapnak cserelakást. A horrorházként elhíresült épületegyüttesben volt már brutális rablógyilkosság, óriási lakástűz, öngyilkosság, állandóak a randalírozások, a felszerelt kamerák ellenére rendszeresen tele van vizelettel és fekáliával a lépcsőház. A bérlők évek óta félelemben élnek. A főpolgármester egyébként őket sem kérdezte meg a hajléktalanok beköltöztetéséről, és bár azóta többször is jelezték, hogy az együttélés problémás, a főváros és a kerület nem foglalkozik velük azóta sem. Karácsony Gergely és Pikó András Józsefváros polgármestere ölbe tett kézzel nézi évek óta a felháborító körülményeket...