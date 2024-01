Meghökkentő fotók az újpesti nyugdíjasházból: ágyi poloskák miatt hurcolják ki a bútorokat

Márta néni 80 év felett van, és nyugdíjasotthonban él. Minden napját azzal kezdi, hogy kiporszívózza a lakását, fertőtlenít, még a bútorokat is. Az újpesti, Pécsi Sándor utcai nyugdíjasház folyosóját ugyan használja, hiszen közlekednie kell, de azonnal kirázza a kabátját, miután belép a lakásába. Az intézményben sok idős él, és félnek a fertőzéstől, ezért az épület közösségi tereit sem használják, nehogy bevigyék a lakásukba az ágyi poloskát. A Fővárosi Önkormányzat üzemeltetésében lévő nyugdíjasházba Karácsony Gergely hajléktalanokat költöztetett az idősek közé, azóta küzdenek az ágyi poloskával az épületben.

Kiviszik az épületből a lefóliázott, poloskás bútorokat... Nyár eleje óta rendszeresen irtanak az épületben, legutóbb a napokban. A pár lakását lefertőtlenítették, a bútoraikat pedig védőruhában és maszkban lévő szakemberek szállították el – Olvasói fotó

„Ugyanolyan félelemben élünk, mint a pandémia alatt. Akkor a koronavírustól tartottunk, most pedig a poloskáktól. Pszichésen is megterhelő, hiszen vakarózunk már a gondolattól is. Karácsonykor nem engedtem ide a családom, és én sem mentem hozzájuk, biztos, ami biztos"– mondta az újpesti, Pécsi Sándor sétányon lévő nyugdíjasház egyik lakója. Karácsony Gergely mintaprojektjéhez kapcsolódva ebbe az épületbe is beköltöztetett a főváros néhány fedél nélkülit, az egyikük lakásában viszont elszaporodtak az ágyi poloskák. Az ingatlanban azóta kéthetente irtanak az élősködők miatt, az idősökből álló lakóközösség pedig retteg, hogy a vérszívók hozzájuk is befészkelik magukat. A helyzet mindenkit megvisel, van olyan dolgozó, aki nejlonban tartja a ruháit, más betegállományba vonult a csípések miatt, és vissza sem akar menni...

Olvasónktól úgy tudjuk, a fertőzött, ezért a szállítás idejére lefóliázott bútorokat elégetik majd – Olvasói fotó

A bentlakók szerint az természetes, hogy a hajléktalanoknak meg kell adni az esélyt az újrakezdéshez. De a nyugdíjasházban biztosított lakás – azaz a főváros segítsége – nem oldja meg azoknak a rászorulóknak a problémáját, akik ugyanúgy folytatják az életvitelüket. Ráadásul még tönkre is tesz egy közösséget, valamint veszélyezteteti az állásokat.

Márta néni 2001 óta lakik az újpesti házban. Elmondása szerint a hely a békesség, a nyugalom és a biztonság szigete volt, egészen mostanáig.

Ez itt nem szociális otthon, mi a bérleményért komoly, egyszeri összeget fizettünk beköltözéskor. Önfenntartók vagyunk, a rezsit és minden mást magunk intézzük. Emelt szintű szolgáltatást nem kapunk, kizárólag nővéri ügyelet van. A fővárosnak egyébként kilenc ilyen épülete van Budapesten, tudomásunk szerint mind a kilencbe elkezdtek hajléktalanokat költöztetni, és mindenhol problémák vannak. A mi épületünk az utolsó volt a sorban, eddig három családot költöztettek be, ebből egy pár problémás: isznak, hangoskodnak és behurcolták az ágyi poloskát, az ő lakásukban van a góc. Most ott tartunk, hogy ez az egy pár szétveri 26 másik ember életét. Ráadásul öt üres lakás van az épületben, a főváros kettőbe már ki is jelölt újabb hajléktalan beköltözőket

– mesélte aggódva Márti néni, hozzátéve: „Hallomásból tudjuk, hogy a másik nyolc Nyugdíjas Házban is ilyen problémák voltak. Ez azt támasztja alá, hogy a mi gondunk nem véletlen, hanem törvényszerű. Magyarul az irány – a Fővárosi Önkormányzat projektelképzelése –rossz.”

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Nyugdíjas Ház garzonlakásaiba úgy költözhetnek be idős emberek, hogy lakást adtak le cserébe az önkormányzatnak vagy pénzbeli megváltást fizettek a bérleti jogért– Olvasói fotó

„Tisztelettel kérjük, keressenek másik módszert”

Az idős emberek nem tudják kezelni mindezt. Nem biztos, hogy alkalmasak arra, hogy áthidalják azokat az őket érő változásokat, amelyeket egy együttélésre alkalmatlan hajléktalan okozhat. Ráadásul egy idős ember azért jön ilyen helyre, mert nyugalomban és biztonságban akar élni. Tudomásunk szerint jelenleg is 35 idős vár arra, hogy lakáshoz jusson itt, a bérleti jog díja most körülbelül 4 millió forint, amit nekik ki kellene fizetni. Tisztelettel kérjük, akik ezt kitalálták, gondolják végig újra. Álljanak meg, mi nem szeretnénk, hogy ide költöztessenek fedél nélkülieket. Keressenek másik módszert a kitalálók. Olyat, ami valóban segítség a rászorulóknak, és más jogait sem sérti

– hangsúlyozta Márta néni és Éva néni.

Az ágyi poloska rejtett életmódot él, jelenlétéről gyakran csak akkor szerzünk tudomást, amikor reggel poloskacsípésektől tarkítva ébredünk. Irtása szinte lehetetlen, mindenesetre csak szakemberre bízzuk! Fotó: TinoFotografie / Shutterstock

Az újpesti Fidesz–KDNP frakcióvezetője közösségi oldalán számolt be az esetről – csak ezt követően vonult ki a főváros a fertőtlenítésre és a bútorok elszállítására. „A Nyugdíjas Ház lakói és az ott dolgozó gondozónők egyre nehezebben viselik a megváltozott életkörülményeket. Hírzárlat van, félnek. Az idős lakók tehetetlenül kénytelenek eltűrni az áldatlan állapotokat” – írta Nagy István a napokban.

Az eset miatt megkerestük a Fővárosi Önkormányzatot is, ha válaszolnak, frissítjük cikkünket.