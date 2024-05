Fedősztori lehetett a tanácsadói szerződés Karácsonyék kampányfinanszírozásában

Karácsony Gergely 2019-es főpolgármester-jelölti kampányának pénzforrását részben egy rejtélyes, „EU tagállami vevőnek” nyújtott tanácsadói szolgáltatásból származó egyszeri 112,5 milliós bevételből teremtették elő. A szerződés, amit a főpolgármester bizalmi köréhez tartozó Tordai Csaba élettársának, Mravik Zsoltnak az egy személyes vállalkozása hozott tető alá, vélhetően a külföldi támogatás elfedését szolgálta – írja a Magyar Nemzet .

Feljelentés történt Karácsony Gergely több tíz milliós kampánytámogatása kapcsán

Egy teljesen életszerűtlen, több szempontból is gyanús „tanácsadói” szerződéssel szerzett külföldről, a 2019-es önkormányzati választások előtt 112,5 millió forintot Mravik Zsolt egyszemélyes vállalkozása, a Bakony Rental Kft., amelyből gyorsan ki is vett 89,4 milliót a tulajdonos-ügyvezető, majd ebből a pénzből továbbítottak 75 millió forintot, amely minden bizonnyal Karácsony Gergely kampányában „hasznosult”. A Magyar Nemzet részletes tényfeltáró cikkben mutatta be, hogy a baloldal főpolgármester-jelöltjének kampányára a pénzt 2019-ben a Mindenki Budapestért (Mibu) Egyesület bonyolította, a szükséges pénzforrást pedig kísértetiesen hasonló módon teremtették elő, mint a szintén Karácsony nevével fémjelzett 99 Mozgalom a 2021-es baloldali előválasztási kampányban. Utóbbi esetben a félmilliárd forint valódi forrására egyelőre nem derült fény, az viszont ismert, hogy az összeg döntő hányadát euróban és angol fontban fizette be a 99 Mozgalom bankszámlájára ugyanaz a Perjés Gábor, aki már 2019-ben a Mibu vezetőjeként is feltűnt hasonló szerepben. Karácsony öt évvel ezelőtti főpolgármester-jelölti kampánya esetében viszont konkrétan tudni lehet, hogy a több tízmillió forintos támogatás külföldről érkezett, a fent nevezett Bakony Rental Kft. közvetítésével.

Árulkodó jelek: Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányát is külföldről pénzelték

De nézzük, mik azok a gyanús körülmények, amelyek arra engednek következtetni, hogy az autókölcsönző cég tanácsadói szerződése csupán egy fedősztori, amely a külföldi pénzügyi támogatás leplezését szolgálta!

A cégbírósági adatok szerint Mravik Zsolt 2018. március 5-én alapította a vállalkozást Bakony Waste Energy Kft. néven, a cég akkor még üzem- és tüzelőanyag nagykereskedelemmel foglalkozott. A vállalkozást 2019 februárjában átnevezték, ekkor kapta meg a Bakony Rental Kft. nevet.

A cégnek a mai napig egyedüli tulajdonosa és ügyvezetője Mravik Zsolt, jogi képviselője Tordai Csaba – a főpolgármester jogi főtanácsadója –, a székhelye pedig kettejük közös lakcímére van bejegyezve. Az életvitelszerűen együtt lévő Tordai–Mravik páros a földhivatali nyilvántartás szerint ötven-ötven százalékban tulajdonosa a Budapest XIII. kerületi, Váci út 34. szám alatt található 122 négyzetméteres lakásnak.

A Bakony Rental történetében fontos változás állt be nem sokkal az átnevezés után, 2019 augusztusában, amikor is új tevékenységi körökkel, nevezetesen közvélemény-kutatással, valamint társadalomtudományi humán kutatással, fejlesztéssel bővítették a „portfóliót”. A fő tevékenységük azonban továbbra is a gépjármű-bérbeadás maradt, ami azt jelzi, hogy a tanácsadást eleve csupán mellékes, egyszeri alkalomra tervezték. Ezt a feltételezést erősíti az a tény is, hogy a cégadatbázisból kiderül, a legutóbbi önkormányzati választás évében Mravik vállalkozása brutális, 238-szoros árbevétel-növekedést produkált: a korábbi 500 ezer forintról 119,2 millióra nőtt az összeg, viszont a következő években a nettó árbevétele egyszer sem emelkedett húszmillió forint fölé, azaz a 2019-es kampányév mutat egyedül kiugró eredményt. Sem előtte, sem után nem volt hasonló nagyságrendű árbevétele a cégnek, a tanácsadói szerződés egyetlen, egyszeri alkalomnak bizonyult. Az is nyilvánvaló, hogy ehhez a szerződéshez kellett új tevékenységi körnek felvenni két hónappal az önkormányzati választások előtt a már említett „társadalomtudományi humán kutatást, fejlesztést”. A rejtélyes tanácsadói szerződésről és a megbízóról annyit lehet tudni a Bakony Rental Kft. 2019-es pénzügyi beszámolójából, hogy egy „112.577.000 forint értékű, EU tagállami vevő részére nyújtott szolgáltatás” volt.

Budai Gyula feljelentést tett a NAV-nál Karácsonyék 2019-es kampánya miatt

A Bakony Rental Kft. külföldi tanácsadói megbízásából származó 112 millió forintból Mravik Zsolt még az októberi önkormányzati választások előtt osztalék előleg címén kivett 89,4 milliót, amiből információnk szerint 75 millió forint egy a Városházán jelenleg is tanácsadóként dolgozó munkatárs segítségével Perjés Gáborhoz került készpénzben, 2019. szeptember 17-én. Mindez szintén arra enged következtetni, hogy az egyszeri 112,5 millió forint értékű „tanácsadásról » szóló megbízatás valójában Karácsonyék kampányának külföldi finanszírozását leplezte. Többek között ennek kivizsgálását is célozza az a feljelentés, amit Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője tett a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál. A politikus szerint Karácsony 2019-es főpolgármesteri kampányával összefüggésben költségvetési csalás, pénzmosás, hűtlen kezelés, valamint hamis magánokirat felhasználásának megalapozott gyanúja is felvetődik.