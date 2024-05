Dollárbaloldal: Több mint 6 millió ember adatait szerezte meg a DatAdat

Több, mint hatmillió ember adatait kínálhatta föl a DatAdat Karácsony Gergely 2019-es kampányához – derül ki a Szuverenitásvédelmi Hivatal szerdán közzétett jelentéséből. A dokumentumban azt is kiemelték, hogy egy – olyan jelenleg is aktív – hálózat kereste meg és támogatta 5,5 millió dollárral a magyarországi baloldalt a 2022-es országgyűlési választások előtt, amelynek egész Közép-Európára kiterjedő politikai és üzleti érdekei vannak, és az ukrajnai háború eszkalálásán dolgozik. A Szuverenitásvédelmi Hivatal ezért megállapította: a jelentésükben feltárt struktúrák és folyamatok „jelenleg is veszélyeztetik a választási folyamatok tisztaságát, ezért indokolt megerősíteni Magyarország szuverenitásának védelmét”.