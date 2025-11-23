Napi horoszkóp: ennek a csillagjegynek ma lehetősége lesz a randevúzásra!

Elérkezett a hét utolsó napja, amely alkalmas lesz arra, hogy elengedjük magunkat és megnyugvásra leljünk, mielőtt ismét kezdetét veszi a hajtás. Mutatjuk a napi horoszkópot, amelyből kiderül, mire számíthatnak vasárnap a különböző csillagjegyek.

Napi horoszkóp: ez vár vasárnap a csillagjegyekre / Fotó: Metropol

Napi horoszkóp vasárnapra

Kos

A Bak Hold miatt egész vasárnap szeretne hasznos és hatékony lenni, de ez nem mindig sikerül. Emlékeztesse magát arra, hogy a hétvége nem a produktivitásról szól! Persze egy-két dolgot elvégezhet, de ne most akarja behozni mindazt, amivel a hét során elmaradt! A Merkúr és a Jupiter fényszöge szuper felismeréseket hozhat.

Bika

A munkahelyi feladatok és a család között nehéz beosztania az energiáit. Erőnek erejével szeretne helytállni mindkét fronton. Ön valóban jó abban, hogy párhuzamosan két – vagy akár több – területen is bizonyítson. De tényleg erről kell szólnia a hétvégének? Most adja meg a testének-lelkének, ami jár: a feltöltődést és a pihenést.

Ikrek

Vasárnap a Merkúr és a Jupiter trigonja miatt igazán szuper napra számíthat! Valamiben nagyon szerencsés lesz. Ugyanakkor a Nap a Nyilasban jár, és hajlamosíthat a túlzásokra. Ne szervezze túl a programokat! És egyeztessen a többiekkel, mert valószínűleg nem ugyanazt szeretnék.

Rák

Biztosan szeretne megfelelni a családja elvárásainak. A kérdés az, hogy ön ebben valóban jól érzi-e magát. A vasárnapi segítő fényszög nem engedi, hogy a mérleg kibillenjen bármelyik irányba. Fontos felismerései lesznek azzal kapcsolatban, hogyan húzhatja meg jól a saját határait.

Oroszlán

Minden adott ahhoz, hogy jól érezze magát a bőrében. Persze most is érkezhet valaki, aki a negativitásával leszívná az energiáit. De csak akkor, ha hagyja. Ma sokkal több a jó benyomás, élmény és érzés, úgyhogy ne engedje, hogy bárki lehangolja.

Szűz

Vasárnap engedjen el minden problémát. Ne akarjon megoldani semmit, ne készítsen terveket, egyszerűen csak kapcsolja ki az agyát, és foglalkozzon valamivel, ami teljesen eltereli a figyelmét. Szüksége van a teljes kikapcsolódásra ahhoz, hogy amikor ismét „nyeregbe száll”, egészen más szemmel lássa a világot.