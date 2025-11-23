Napi horoszkóp: ennek a csillagjegynek ma lehetősége lesz a randevúzásra!
A hét utolsó napja alkalmas lesz rá, hogy kicsit megpihenjünk, ám nem várt fordulatok is bekövetkezhetnek. Mutatjuk, a horoszkóp alapján mit tartogatnak számunkra a csillagok!
Elérkezett a hét utolsó napja, amely alkalmas lesz arra, hogy elengedjük magunkat és megnyugvásra leljünk, mielőtt ismét kezdetét veszi a hajtás. Mutatjuk a napi horoszkópot, amelyből kiderül, mire számíthatnak vasárnap a különböző csillagjegyek.
Napi horoszkóp vasárnapra
Kos
A Bak Hold miatt egész vasárnap szeretne hasznos és hatékony lenni, de ez nem mindig sikerül. Emlékeztesse magát arra, hogy a hétvége nem a produktivitásról szól! Persze egy-két dolgot elvégezhet, de ne most akarja behozni mindazt, amivel a hét során elmaradt! A Merkúr és a Jupiter fényszöge szuper felismeréseket hozhat.
Bika
A munkahelyi feladatok és a család között nehéz beosztania az energiáit. Erőnek erejével szeretne helytállni mindkét fronton. Ön valóban jó abban, hogy párhuzamosan két – vagy akár több – területen is bizonyítson. De tényleg erről kell szólnia a hétvégének? Most adja meg a testének-lelkének, ami jár: a feltöltődést és a pihenést.
Ikrek
Vasárnap a Merkúr és a Jupiter trigonja miatt igazán szuper napra számíthat! Valamiben nagyon szerencsés lesz. Ugyanakkor a Nap a Nyilasban jár, és hajlamosíthat a túlzásokra. Ne szervezze túl a programokat! És egyeztessen a többiekkel, mert valószínűleg nem ugyanazt szeretnék.
Rák
Biztosan szeretne megfelelni a családja elvárásainak. A kérdés az, hogy ön ebben valóban jól érzi-e magát. A vasárnapi segítő fényszög nem engedi, hogy a mérleg kibillenjen bármelyik irányba. Fontos felismerései lesznek azzal kapcsolatban, hogyan húzhatja meg jól a saját határait.
Oroszlán
Minden adott ahhoz, hogy jól érezze magát a bőrében. Persze most is érkezhet valaki, aki a negativitásával leszívná az energiáit. De csak akkor, ha hagyja. Ma sokkal több a jó benyomás, élmény és érzés, úgyhogy ne engedje, hogy bárki lehangolja.
Szűz
Vasárnap engedjen el minden problémát. Ne akarjon megoldani semmit, ne készítsen terveket, egyszerűen csak kapcsolja ki az agyát, és foglalkozzon valamivel, ami teljesen eltereli a figyelmét. Szüksége van a teljes kikapcsolódásra ahhoz, hogy amikor ismét „nyeregbe száll”, egészen más szemmel lássa a világot.
Mérleg
Vasárnap el kell hárítania egy tapintatlan embert – valakit, aki bele akar szólni az ügyeibe. Vannak helyzetek és témák, amelyek nem tartoznak a nagyközönségre. Nem azért, mert akkora titkok lennének, hanem egyszerűen azért, mert önnek zavaró ez a figyelem.
Skorpió
Ha a vasárnapot olyan helyen tölti, ahol egy kicsit elengedheti magát, akkor nem hibázik. Bármit tehet, bárhová mehet, bárkivel – a lényeg, hogy felhőtlenül jól érezze magát. A mai napon ugyanis megfogalmazódhatnak önben kérdések a jövővel kapcsolatban; ellazult állapotban pedig a válaszok is könnyebben megérkeznek.
Nyilas
A vasárnap igazán jó hangulatot, remek beszélgetéseket és szuper meglátásokat tartogat önnek. Végre nem csak azonnal megoldandó dolgok kötik le, hanem rá tud hangolódni a karácsonyra, a közelgő pihenésre és az együttlétekre is. Nagyon kijárt már önnek ez a pihentető nap.
Bak
Vasárnap a Bak jegyében jár a Hold. Igazán inspiráló élményeket hozhat a Merkúr és a Jupiter trigonja. Találkozhat olyanokkal, akikre felnéz, de olyanokat is az útjába sodorhat az élet, akik inkább bosszantják. Vegye észre: ők nem önt akarják idegesíteni – egyszerűen csak ilyen a természetük.
Vízöntő
A Merkúr és a Jupiter fényszöge igazán vidám, mozgalmas napot jelez. Lesz kedve kimozdulni és csinálni valami programot. Csak arra figyeljen, hogy ne legyen feszültség a közös tervek körül. Előzze meg az esetleges súrlódást azzal, hogy ön ad ötleteket, vagy megkérdezi, mások mit szeretnének: hova menjenek délután?
Halak
A horoszkóp nagyon harmonikus, szép és békés napot jelez önnek. Ma könnyedén szót ért bárkivel a környezetéből, és könnyen elrendez minden ügyet. Nagyon jó most az ön társaságában lenni! Randira is kifejezetten kedvező alkalmat kínál a vasárnap.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre