Testépítő nagyi – így becézik Kovács-Gágos Tímeát, aki 34 éve kezdett el edzőterembe járni. Sokan alig hiszik el, hogy túl van az ötödik X-en. Tímea sport iránti elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Annak idején vékony, csinos volt, de izmosabb alakra vágyott.

Így nézett ki a testépítő nagyi, mielőtt még kigyúrta volna magát. Tímea korábban is csinos volt és figyelt az alakjára, de izmosodni szeretett volna / Fotó: Metropol

34 év az edzőteremben:

16 évesen, Szárligeten, egy pincében kezdett el edzeni Laci bácsinál, aki saját kezűleg készítette a gépeit.

Az első alkalom után azonnal az edzések rabja lett, még a nyirkos, hideg pince sem tántorította el.

Pincében edzettünk, mínusz 10 fok volt, rajunk pufajka. Emlékszem, Laci bácsi öve volt rajtam, és olyan nagy volt rám, hogy párnákkal tömködtük ki, hogy fogjon

– meséli a fitnesznagyi.

Életmódváltás és új állás

Tímea korábban ingatlanosként dolgozott, de Tatabányán az edzőterembe járók folyamatosan felkérték személyi edzőnek. Így a család, a versenyek és az unokák mellett egyre több embernek segített az alakreformban.

Az igazi siker

Tímea az emberi oldalát nézi a munkájának. A legnagyobb öröm számára, ha beteg embernek tud segíteni. Például volt olyan cukros vendége, akinek már levágták a lábujját, de megfelelő diétával és testmozgással sikerült élhetőbb életet teremteni neki. Tapasztalata szerint sok embernél szükség van a szigorú és őszinte hozzáállásra.

Büszkék az unokák

A négyszeres nagymama büszke két lányára és négy fiúunokájára. A sport a családban is érték, a gyerekeknek példaértékű a nagyi kitartása. A legnagyobb unoka, a 12 éves focista Zsombor, egyszer megkérte a nagymamát, hogy kísérje el a suliba. A kamasz srác előtte már beharangozta az osztálytársainak, hogy a nagyija alaposan ki van gyúrva.

Mama, jönnél trikóban a sulimba? Mondom, persze. És mondta, ide ülj le, itt jövünk. És így jött az egész osztály, és így mindenki mondta, hogy Zsombor, tényleg csupa izom!

– meséli a büszke testépítő nagyi.

Tímea az egyik versenyén. Kirobbanó formában mutatta meg kidolgozott testét / Fotó: Metropol

Ez a mentális egyensúly kulcsa

Tímea a folyamatos testmozgásról sosem szeretne lemondani, az egész életét erre tette fel. Bevallja, hogy neki a sport a stresszlevezetés és a mentális egyensúly kulcsa.

Az életemnek voltak nehéz időszakai, és nekem a sport teremtette meg azt a helyzetet, amikor ki tudok zárni mindent. Leedzek, ez kemény másfél óra, plusz egy óra kardió. Ez felszabadít, ezért vagyok nyugodt, mindent le tudok benne vezetni. Ha nem mozgok, akkor hiperaktívnak érzem magam

– zárta szavait a testépítő nagyi.