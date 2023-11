"Azt mondták, én lettem a legnagyobb példaképük" – 82 évesen is edz a kondinagyi Erzsi néni

Csodájára járnak a 82 éves Erzsi néninek, aki fiatalokat megszégyenítő akarattal és kitartással edz hetente kétszer egy budapesti fitneszteremben. Az idős asszony a Metropolnak mesélt a sport és az edzés iránti rajongásáról.

Erzsi néni heti rendszerességgel jár a konditerembe Fotó: Metropol

Erzsi néniből sugárzik az élet szeretete és a lelkesedés, korát könnyen letagadhatná a sashalmi asszony. Úgy gondolja, soha nem késő belevágni a rendszeres testmozgásba és kialakítani egy egészségesebb életmódot. Hosszú éveken át ülőmunkát végzett és szakmájának, a varrásnak élt, majd nyugdíjas korában eldöntötte, nem vár tovább, bevezeti az edzést mindennapjaiba. Férjével közösen egy túracsoportot vezetnek és akár több száz kilométeres távokat is megtesznek.

Úgy döntöttünk, hogy belevágunk és megcsináljuk az Alföldi Kéktúrát. Ez a közel 900 kilométeres táv ugyan embert próbáló volt, de büszkén gondolok vissza arra, hogy legyőztük önmagunkat és korlátainkat, és nyolcvanéves létünkre elmondhatjuk: teljesítettük.

Bár világ életében hátfájástól szenvedett a helytelen tartás miatt, Erzsi néni korábban elképzelni sem tudta volna, hogy egyszer ő is lemerészkedik a konditerembe. A legnagyobb inspirációt számára lánya, Tünde jelentette, aki Budapest egyik jól ismert személyi edzője. Erzsi néni eleinte ugyan félve ment le az edzőterembe, de aggodalma hamar elillant.

Voltak, akik odajöttek hozzám és azt mondták, én lettem a legnagyobb példaképük.

Január óta nem volt olyan hét, amit kihagyott volna az idős hölgy, és büszkén mesél arról is, hogy már nehezebb gyakorlatokat is képes megcsinálni. A derék- és hátfájása teljesen megszűnt, jelenleg alig van panasza, köszönhetően a rendszeres mozgásnak.

Azt persze senkinek nem javaslom az én koromban, hogy felügyelet nélkül vágjon bele az edzésbe, hiszen több kárt is okozhat ezzel magának.

A szépkorú asszony titkára is fény derült: azt vallja, fontos, hogy az embernek mindig legyenek tervei, illetve legyen mozgásban, így megelőzheti a depressziót és a fásultságot. Lapunknak arról is mesélt a kondinagyi, hogy edzőruháit is saját magának varrja, trikóján pedig büszkén mutatja a fényképet, amin lánya, Tünde szerepel egy fitneszverseny győzteseként.

Erzsi néni büszkén edz trikójában, melyen lánya szerepel egy fitneszverseny győzteseként Fotó: Metropol

Az edzések mellett Erzsi néni kosarat fon és különleges kastélyokat látogat meg férjével, akivel közel hatvan éve házasok.

Azt üzenem a fiataloknak, hogy beszéljenek sokat egymással, legyenek türelmesek és kompromisszumra képesek, akkor boldog életük lehet

– tudatta az idős hölgy, aki emellett azt is tanácsolja, hogy mozogjanak, illetve túrázzanak és ne kényelmesedjenek bele a mindennapokba.