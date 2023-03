Finom megoldások, amelyekkel jobban megy az edzés

Itt a tavasz, végre süt a nap, kellemesen meleg a levegő és a hó is elolvadt. Minden adott tehát egy kiadós edzéshez, mégis úgy érezzük, mozdulni sincs erőnk. A tavaszi fáradtság nagyon is létező dolog, nem muszáj azonban beletörődnünk. Cikkünkben olyan finomságokat mutatunk be, amik nemcsak feltöltenek minket energiával, de támogatják a szervezetet a sportban is.

Az első lépés persze az, hogy rávegyük magunkat a testedzésre, és felkeljünk a kanapéról. Kétségtelen, hogy ez nem egyszerű feladat az esetleges több hónapos pihenő után, éppen ezért célszerű már előre felkészülni és megtalálni a motivációinkat. A legjobb persze az, ha télen sem mondunk le az edzésről! Nincs akadálya ugyanis, hogy a négy fal között is formában maradjunk, így pedig a tavaszi újraindulás sem lesz olyan vészes.

De akár azzal is tölthetjük a téli hónapokat, hogy edzéstervet készítünk, amit tavasszal azonnal el tudunk kezdeni. Ebben törekedjünk a fokozatosságra, hiszen hamar elmegy majd a kedvünk, ha kapásból túl nagy erőfeszítést várunk magunktól, ráadásul a sérülések esélye is megnő. Az is remek megoldás, ha összeszedjük, miért akarunk edzeni a tavasz beköszöntével. Mi a célunk az sportolással? Felkészülni a strandszezonra? Általában fittebbnek lenni? Vagy éppen megcéloznánk egy versenyt?

Néhány hatékony segítség

A tél végével mindannyian úgy érezzük, hogy „lemerültek az elemek”, és egy csepp energiánk sincs futni, úszni vagy súlyzózni. Szerencsére nem maradunk segítség nélkül, hiszen számtalan olyan étel, étrend-kiegészítő és alapanyag létezik, melyekkel csúcsformába lendülhetünk, és jobban megy majd az edzés. Ezek között pedig olyanokat is találunk, amik nemcsak egészségesek, hanem kimondattan finomak is.

Vegyük például rögtön az egyik legjobb választást, a fehérjecsokit. Azt mindenki tudja, hogy a csokoládé telis-tele van energiával, a kifejezetten edzéshez gyártott fehérjecsokik pedig még egy lapáttal rátesznek erre. Igazi energiabombák, hiszen hatalmas mennyiségben tartalmaznak természetes fehérjéket. Speciális összetételüknek köszönhetően attól sem kell tartanunk, hogy túl sok szénhidrátot vinnénk be, mert az ilyen csokik kifejezetten kevés kalóriát tartalmaznak.

Hasonlóan jó megoldás lehet egy-egy energiaszelet is, amit ma már bármilyen üzletben és drogériában megvásárolhatunk. Ezek között is találunk csokoládéval borított típusokat, ugyanakkor a natúr termékekből is óriási a választék. Az ilyen szeletek tipikusan gluténmentesek, nem tartalmaznak cukrot és megfelelnek a vegán étrend elvárásainak is. Ami pedig az ízkínálatot illeti: garantáltan rábukkanunk majd az ízlésünknek megfelelő energiaszeletre.

A banánt a profi sportolók is előszeretettel fogyasztják. Egy teniszmeccsen például teljesen tipikus, hogy a játékosok a szünetben gyorsan elmajszolnak egyet. Hogy miért? Mert a banán az egyik legkomplexebb természetes cukor-, szénhidrát- és káliumforrás. Csupa olyan anyag, ami feltölti az embert energiával és támogatja a kemény edzést. Arról nem is beszélve, hogy a banán igazi vitaminbomba: A-, C-, E-, K- és B-vitaminban is rendkívül gazdag.

Persze nem a banán az egyetlen gyümölcs, ami remek hatással lehet a vitalitásunkra a tavasz beköszöntével. A bogyós gyümölcsök – eper, málna, szeder, áfonya –, a narancs, az ananász és a dinnye is tökéletes választás a testmozgáshoz. Magukban is fogyaszthatjuk őket, de még jobb, ha smoothie-t, vagyis turmixot készítünk belőlük. A mixet tetszés szerint állíthatjuk össze, így többféle gyümölcs jótékony hatását is kihasználhatjuk.

A téli punnyadást bizony az izmaink is megérzik, ezért nem árt ezt a területet is felkészíteni az edzésre. Ha pedig ehhez természetes megoldást keresünk, aligha létezik jobb étel a tojásnál. Egy omlett vagy főtt tojás egyrészt óvja az izmokat a sérüléstől, másrészt támogatja az izmok növelését is. Fokozhatjuk a hatást, ha a tojáshoz spenótot vagy kelbimbót fogyasztunk.

Ne feledjük a pihenést sem!

Egy hosszú kihagyás után testünk aligha áll készen arra, hogy rögtön nagy megerőltetésnek tegyük ki. A túlerőltetésnek valószínűleg sérülés lesz a vége, vagy éppen elmegy a kedvünk az egésztől. Ügyeljünk tehát arra, hogy fokozatosan végezzünk egyre nehezebb gyakorlatokat, és mindig szánjunk időt a pihenésre, regenerálódásra. A különféle ételek ebben az esetben is támogatnak minket.

A zabpehellyel például a szénhidrát-készleteinket tölthetjük fel, a dió pedig igen gazdag ómega-3 zsírsavban, ami a fehérje hasznos beépülésében játszik kulcsszerepet. Tavasszal a friss gyümölcsök ideje is beköszönt, márpedig a regenerálódáshoz vitaminokra is szükségünk van. Az olyan tavaszi gyümölcsök, mint a málna, az eper és a cseresznye nemcsak finomak, de kifejezetten egeszségesek is.

Kezdjük el a felkészülést még ma!

Akármilyen is az idő odakinn ebben a pillanatban, már most megtehetjük az első lépéseket a sikeres edzéshez. Összeállíthatjuk a tervünket, végiggondolhatjuk, hogy milyen étrendre váltanánk, és persze beszerezhetjük az olyan támogató ételeket, mint a fehérjecsoki, az energiaszeletetek vagy a banán. A lényeg, hogy lépjünk!