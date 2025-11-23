Okostelefon ölte meg a 11 évest: „Megelőzök egy újabb tragédiát, nem veszek okostelefont a 12 éves fiamnak”
Szörnyű tragédia történt a fiúval. Az okostelefonon egy videó terelte el a figyelmét, amikor elütötte a vonat.
A 11 éves Jaiden Sheata tragikus halált halt, amikor elütötte a vonat egy vasúti átkelőnél, miután a figyelmét elterelte az okostelefonon nézett videó. A tragédia helyszínéhez közel lakó édesanya, Mary Barker elmondta, miért nem ad 12 éves fiának okostelefont.
A nyomozás alapján Jaiden éppen iskolába tartott január 23-án, amikor egy 80 km/h-val száguldó vonat elgázolta London déli részén, Kenleyben. A CCTV felvételen látható, ahogy Jaiden az átkelő felé gyalogol, miközben egy „fénylő tárgyra” bámul a kezében, amely majdnem teljesen biztos, hogy az okostelefon világító képernyője volt – írja a Mirror.
Mary, a környékbeli édesanya elmondta, hogy fia, Edwin az egyetlen az évfolyamában, akinek nincs okostelefonja.
„Ismertük Jaident, és halála teljesen sokkolt minket.”
Még fájdalmasabb volt rájönni, hogyha az okostelefon nem lett volna a képletben, akkor talán még mindig közöttünk lenne
– mondta az édesanya, majd hozzátette: „Néztem a Netflixen a Kamaszok című sorozatot, ahol serdülők teljesen elvadulnak a szüleik tudta nélkül, miután számukra nem megfelelő tartalmakat néztek az okostelefonon. Ez is megnyugtatott, hogy helyesen cselekszem.”
A stylistként dolgozó Mary már így is éppen eleget veszekszik fiával, hogy mennyi képernyőt nézhet, anélkül, hogy képben lenne az okostelefon.
„Edwin egyetért abban, hogy elterelné a figyelmét az okostelefon, és az alvását is megzavarná. Ahogyan egy tanár mondta egy iskolai előadáson: »nem te irányítod az okostelefont, hanem az okostelefon irányít téged«” – szögezte le Mary.
Az okostelefon veszélyesen átformálja a gyerekek életét
Daisy Greenwell társalapító és igazgató a Smartphone Free Childhoodnál (Okostelefon Nélküli Gyermekkor). Elmondása szerint valóban komoly problémát jelenthet az okostelefon a gyerekek életében. „A fejlődésükre, mentális egészségükre és kapcsolataikra gyakorolt hatása mélyre ható. Nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy félrenézzünk.”
„A szorongás, depresszió és az öncsonkítás előfordulása megnövekedett, amióta az okostelefonok használata megszokott lett a tinédzserek körében. Továbbá minél hamarabb kezdik el használni a gyerekek, annál pocsékabb mentális állapothoz vezetnek” – mondta el Daisy, majd kifejtette:
„Minden egyes értesítés és hang a figyelem megragadására irányul, amely megnehezíti a gyerekeknek, hogy az iskolai kötelességeikkel, vagy a kapcsolataikkal foglalkozzanak. Egy átlagos tinédzser ma értesítések százainak van kitéve. Állandó figyelem elterelés, amely megosztja a koncentrációt és rontja az alvás minőségét.”
„A telefonok a családi életet is jócskán képesek átformálni. Folyton arról kell vitázni, hogy mennyi képernyőidőt engedjen a szülő, ezzel kevesebb helyet adva a valódi beszélgetésnek, a nyugalomnak és a kapcsolódásnak. Az online konfliktusok, melyeket régen a gyermek az iskolában hagyott, most követi őt haza is a chatcsoportokon és a közösségi médián keresztül.”
Röviden, az okostelefonok teljesen átformálják a gyermekkort.
