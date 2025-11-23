RETRO RÁDIÓ

Okostelefon ölte meg a 11 évest: „Megelőzök egy újabb tragédiát, nem veszek okostelefont a 12 éves fiamnak”

Szörnyű tragédia történt a fiúval. Az okostelefonon egy videó terelte el a figyelmét, amikor elütötte a vonat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.23.
tragédia okostelefon halálos vonatgázolás tragikus vonatgázolás Kamaszok okostelefon használat okostelefonfüggő gyerek vonatgázolás

A 11 éves Jaiden Sheata tragikus halált halt, amikor elütötte a vonat egy vasúti átkelőnél, miután a figyelmét elterelte az okostelefonon nézett videó. A tragédia helyszínéhez közel lakó édesanya, Mary Barker elmondta, miért nem ad 12 éves fiának okostelefont.

Az okostelefon veszélyesen átformálja a gyerekek életét
Az okostelefon veszélyesen átformálja a gyerekek életét Fotó: Unsplash

A nyomozás alapján Jaiden éppen iskolába tartott január 23-án, amikor egy 80 km/h-val száguldó vonat elgázolta London déli részén, Kenleyben. A CCTV felvételen látható, ahogy Jaiden az átkelő felé gyalogol, miközben egy „fénylő tárgyra” bámul a kezében, amely majdnem teljesen biztos, hogy az okostelefon világító képernyője volt írja a Mirror. 

Mary, a környékbeli édesanya elmondta, hogy fia, Edwin az egyetlen az évfolyamában, akinek nincs okostelefonja.

„Ismertük Jaident, és halála teljesen sokkolt minket.” 

Még fájdalmasabb volt rájönni, hogyha az okostelefon nem lett volna a képletben, akkor talán még mindig közöttünk lenne

– mondta az édesanya, majd hozzátette: „Néztem a Netflixen a Kamaszok című sorozatot, ahol serdülők teljesen elvadulnak a szüleik tudta nélkül, miután számukra nem megfelelő tartalmakat néztek az okostelefonon. Ez is megnyugtatott, hogy helyesen cselekszem.”

A stylistként dolgozó Mary már így is éppen eleget veszekszik fiával, hogy mennyi képernyőt nézhet, anélkül, hogy képben lenne az okostelefon.

„Edwin egyetért abban, hogy elterelné a figyelmét az okostelefon, és az alvását is megzavarná. Ahogyan egy tanár mondta egy iskolai előadáson: »nem te irányítod az okostelefont, hanem az okostelefon irányít téged«” – szögezte le Mary.

 

Az okostelefon veszélyesen átformálja a gyerekek életét

Daisy Greenwell társalapító és igazgató a Smartphone Free Childhoodnál (Okostelefon Nélküli Gyermekkor). Elmondása szerint valóban komoly problémát jelenthet az okostelefon a gyerekek életében. „A fejlődésükre, mentális egészségükre és kapcsolataikra gyakorolt hatása mélyre ható. Nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy félrenézzünk.”

„A szorongás, depresszió és az öncsonkítás előfordulása megnövekedett, amióta az okostelefonok használata megszokott lett a tinédzserek körében. Továbbá minél hamarabb kezdik el használni a gyerekek, annál pocsékabb mentális állapothoz vezetnek” – mondta el Daisy, majd kifejtette:

„Minden egyes értesítés és hang a figyelem megragadására irányul, amely megnehezíti a gyerekeknek, hogy az iskolai kötelességeikkel, vagy a kapcsolataikkal foglalkozzanak. Egy átlagos tinédzser ma értesítések százainak van kitéve. Állandó figyelem elterelés, amely megosztja a koncentrációt és rontja az alvás minőségét.”

„A telefonok a családi életet is jócskán képesek átformálni. Folyton arról kell vitázni, hogy mennyi képernyőidőt engedjen a szülő, ezzel kevesebb helyet adva a valódi beszélgetésnek, a nyugalomnak és a kapcsolódásnak. Az online konfliktusok, melyeket régen a gyermek az iskolában hagyott, most követi őt haza is a chatcsoportokon és a közösségi médián keresztül.” 

Röviden, az okostelefonok teljesen átformálják a gyermekkort.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu