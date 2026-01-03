Kiderült, hogy mit kezd a Pikó féle városvezetés Józsefváros milliárdjával 2026-ban

Józsefváros képviselő testülete elfogadta a kerület 2026-os költségvetését. A kerület jövőre 47,1 milliárd forintból gazdálkodhat, amely összeg tavasszal további mintegy 10 milliárd forinttal is nőhet. A szám első hallásra megnyugtató, csakhogy a városvezetésen is múlik, hogy mire költik.

Józsefváros nem kevés pénzzel gazdálkodhat idén Fotó: Kovács Dávid / Metropol

Pikó András a költségvetés elfogadása előtt előadta a balos mantrát, miszerint Józsefváros nehéz pénzügyi helyzetben van, a kerületet „kivéreztették”. Ezzel szemben az ellenzéki képviselők arra hívták fel a figyelmet: ritkán látott mozgástérrel rendelkező költségvetésről beszélünk, amely akár valódi, látványos fejlesztéseket is lehetővé tenne.

A jobboldali képviselők egyik fő kifogása, hogy a költségvetésből nem látszik érdemi közterületi megújulás. Nincsenek nagyobb beruházások, átfogó utca- vagy térfelújítások, pedig a kerület több pontján évek óta égető szükség lenne rájuk.

Józsefvárosban a dolgozók nem számíthatnak béremelésre

Talán a legnagyobb visszhangot az váltotta ki, hogy a költségvetés nem számol béremeléssel a Józsefvárosért dolgozó önkormányzati és intézményi munkatársak számára.



Úgy tudjuk, hogy a hivatal kifejezetten azt jelezte az intézményeknek, hogy bérfejlesztést ne is tervezzenek, miközben országos szinten 10 százalék körüli béremelkedés várható.

2026-ban 5–6 épületben végeznek majd kritikus szerkezeti munkákat. Camara-Bereczki Ferenc Miklós (MSZP) szerint különösen kellemetlen, hogy nincs érdemi társasházi támogatás, miközben korábban sikerült egy jól működő rendszert kialakítani – csak éppen elfogyott mögüle a pénz. Egry Attila, a helyi Fidesz frakcióvezetője összehasonlításként elmondta: 2019-ben még - az akkori fideszes városvezetés - 2 milliárd forintot biztosított a társasházak támogatására, jelenleg ez 400 millió, és azt is többnyire felemészti az életveszély elhárítása.

Új elemként elindul a Józsefvárosi Rendészet, amelyre 870 millió forintot különítettek el. A városvezetés szerint ez növeli majd a közbiztonságot, a kritikusok szerint viszont kérdés, hogy ez valóban elegendő-e erre a célra.