RETRO RÁDIÓ

Kiderült, hogy mit kezd a Pikó féle városvezetés Józsefváros milliárdjával 2026-ban

A dolgozók béremeleésére nem költenek a nyolcadik kerületben jövőre. Józsefváros költségvetését elfogadták, pénz van elég, de nem biztos, hogy jól osztják be.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.03. 05:00
Pikó józsefváros 2026

Józsefváros képviselő testülete elfogadta a kerület 2026-os költségvetését. A kerület jövőre 47,1 milliárd forintból gazdálkodhat, amely összeg tavasszal további mintegy 10 milliárd forinttal is nőhet. A szám első hallásra megnyugtató, csakhogy a városvezetésen is múlik, hogy mire költik.

Józsefváros
Józsefváros nem kevés pénzzel gazdálkodhat idén Fotó: Kovács Dávid / Metropol

Pikó András a költségvetés elfogadása előtt előadta a balos mantrát, miszerint  Józsefváros nehéz pénzügyi helyzetben van, a kerületet „kivéreztették”. Ezzel szemben az ellenzéki képviselők arra hívták fel a figyelmet: ritkán látott mozgástérrel rendelkező költségvetésről beszélünk, amely akár valódi, látványos fejlesztéseket is lehetővé tenne.

A jobboldali képviselők egyik fő kifogása, hogy a költségvetésből nem látszik érdemi közterületi megújulás. Nincsenek nagyobb beruházások, átfogó utca- vagy térfelújítások, pedig a kerület több pontján évek óta égető szükség lenne rájuk.

Józsefvárosban a dolgozók nem számíthatnak béremelésre

Talán a legnagyobb visszhangot az váltotta ki, hogy a költségvetés nem számol béremeléssel a Józsefvárosért dolgozó önkormányzati és intézményi munkatársak számára.


 Úgy tudjuk, hogy a hivatal kifejezetten azt jelezte az intézményeknek, hogy bérfejlesztést ne is tervezzenek, miközben országos szinten 10 százalék körüli béremelkedés várható.

2026-ban 5–6 épületben végeznek majd kritikus szerkezeti munkákat. Camara-Bereczki Ferenc Miklós (MSZP) szerint különösen kellemetlen, hogy nincs érdemi társasházi támogatás, miközben korábban sikerült egy jól működő rendszert kialakítani – csak éppen elfogyott mögüle a pénz. Egry Attila, a helyi Fidesz frakcióvezetője összehasonlításként elmondta: 2019-ben még - az akkori fideszes városvezetés - 2 milliárd forintot biztosított a társasházak támogatására, jelenleg ez 400 millió, és azt is többnyire felemészti az életveszély elhárítása.

Új elemként elindul a Józsefvárosi Rendészet, amelyre 870 millió forintot különítettek el. A városvezetés szerint ez növeli majd a közbiztonságot, a kritikusok szerint viszont kérdés, hogy ez valóban elegendő-e erre a célra.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu