Zaklatási botrány: A bocsánatkérés kevés! Pikó és momentumos képviselője mondjon le!
Józsefváros történetének egyik legsúlyosabb és legsötétebb ügyét igyekezett Pikó András eltitkolni a nyilvánosság elől, emiatt a helyi Fidesz-KDNP felszólította a polgármestert és momentumos, nőket szexuálisan zaklató képviselőjét a távozásra. Zaklatási botrány ugyanis Pálovics Emese szerint nem maradhat következmények nélkül.
Azonnali lemondásra szólította fel a józsefvárosi Fidesz-KDNP Pikó András polgármestert és a nőket szexuálisan zaklató Oláh József önkormányzati képviselőt. Utóbbi, a morálisan megkérdőjelezhető momentumos politikus ugyan, nyilvánosan is bocsánatot kért áldozataitól, amivel a zaklatási botrányt nagyjából elintézettnek tekinti.
Ja, bocs! Véletlen volt, akkor részt veszek egy képzésen! - Körülbelül így lehetne összefoglalni a munkahelyükön, kiszolgáltatott nőket zaklató Oláh József önkormányzati képviselő megbánását és egyben nyilvános üzenetét, miután napvilágra került zaklatási botránya.
Mint ismert, a Metropolhoz jutott el a Józsefvárosi Önkormányzat berkeiből származó hivatalos dokumentum, de Pikó András polgármester azóta sem hozta nyilvánosságra a Fidesz-KDNP felszólítása ellenére sem.
A morálisan megkérdőjelezhető momentumos politikus nem vállal felelősséget áldozataiban félelmet keltő tettéért. Azaz nem mond le mandátumáról, hanem láthatóan foggal-körömmel ragaszkodik továbbra is hatalmához és befolyásához.
Zaklatási botrány: Pikó mindenről tudott
Az mi, hogy Oláh képviselő úr bocsánatot kér és lényegében megy minden tovább úgy, mintha mi sem történt volna?
-kérdezte hangosan felháborodva Vörös Tamás. A fideszes képviselő hozzátette:
„Pikó András polgármester tudott erről a gyalázatos esetről, de megpróbálta eltussolni a botrányt. A végletekig tagadta a zaklatás tényét, ezzel fedezte a szexuális zaklató képviselőjét, Oláh Józsefet. Amióta pedig kirobbant a tűrhetetlen eset, már nem tudja eltagadni, így bagatelizálja. Felszólítjuk Oláh Józsefet és Pikó Andrást, hogy azonnali hatállyal mondjanak le! Továbbá mondjon le minden olyan baloldali képviselő, aki segített eltitkolni ezt a botrányos ügyet!” - hangsúlyozta a kormánypárti politikus.
Féltette az egzisztenciáját, az ügy eltusolását kérte
A baloldali városvezetésnek még az sem számít, hogy több női áldozata volt a hatalmával visszaélő Oláhnak, aki ráadásul a Metropolhoz eljutott belső vizsgálati jegyzőkönyv szerint is, mindent elkövetett, hogy a zaklatási ügye ne kerüljön ki az intézmény falai közül. Féltette az egzisztenciáját. A jegyzőkönyv szerint azt hangoztatta a hajléktalanokkal foglalkozó szociális intézményben, hogy „ő nem akárki”, volt már „másik három eset is, ami nem ment tovább”. Azaz eltusolták. A botrány kirobbanását követően,
- nyilvánosan kért bocsánatot Oláh,
- de akkor sem írt például arról, hogy képviselői tisztségéhez nem volt méltó a viselkedése.
Oláh csak azt fejtegette, elfogadhatatlannak tartja, hogy az incidensnek helyet adó önkormányzati szociális intézmény belső dokumentuma nyilvánosságra került, így a zaklatási botrány is.
Félrevezető álrendezvénnyel takargatják...
Az ügy kipattanását követően, Pikó András ameddig tudta tagadta az ügyet, utána pedig megpróbálta elbagatellizálni, majd egy rendezvényt is szervezett, amelyen női civilszervezetek és civilek is részt vettek. Vagyis Oláh ügyét nagyvonalúan elhallgatták, majd átsiklottak fölötte akkor, amikor egy kerületi lakó -aki maga is zaklatás áldozata volt-, rákérdezett a képviselő ügyére.
Érdekesség, hogy sem a szervezők, sem a vélhetően barátinak számító és baloldalhoz köthető női civilszervezetek sem háborodtak fel Oláh félelmet keltő, hatalmával visszaélő magatartásán.
Majd mintha mi sem történt volna, tovább beszélgettek általánosságban arról, hogy hogyan lehet segíteni az erőszakot átélt női áldozatoknak.
Pikó alpolgármesterét sem zavarta, hogy miközben a nőket ért erőszakról szerveznek önkormányzati fórumot, addig Oláh ügyén átsiklanak. Az erről készült videót itt nézheted meg:
Pikótól zöld utat kapnak a zűrös figurák
Pálovics Emese fideszes önkormányzati képviselő gyomorforgatónak nevezte az esetet, amely sajnos illeszkedik Pikó embereinek sorába.
Pikó András zűrös figurákkal tölti fel a városházát, amivel szégyent hoz Józsefvárosra. Van már hivatalos személy elleni erőszak miatt jogerősen elítélt embere, kábítószeres befolyásoltság alatt randalírozó beosztottja, továbbá egy másik képviselője, Horváth Alexander, aki drogbuliba szelfizett. És a sort szaporította volna támogatottjával, a nőverési botrányba keveredett Balázs Andrással, akit végül nem szavaztak meg az időközi választáson a józsefvárosiak
-sorolta a Metropolnak Pálovics, akit mélyen felháborít, hogy Józsefvárost továbbra is egy nőket zaklató férfi képviselhet.
