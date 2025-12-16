Zaklatási botrány: A bocsánatkérés kevés! Pikó és momentumos képviselője mondjon le!

Azonnali lemondásra szólította fel a józsefvárosi Fidesz-KDNP Pikó András polgármestert és a nőket szexuálisan zaklató Oláh József önkormányzati képviselőt. Utóbbi, a morálisan megkérdőjelezhető momentumos politikus ugyan, nyilvánosan is bocsánatot kért áldozataitól, amivel a zaklatási botrányt nagyjából elintézettnek tekinti.

Pikó András (balra) annyira félti hatalmát, hogy a nőket munkahelyükön szexuálisan zaklató Oláh József (jobbra) nyilvános bocsánatkérésével alapvetően kipipálta a zaklatási botrányt Fotó: Facebook

Ja, bocs! Véletlen volt, akkor részt veszek egy képzésen! - Körülbelül így lehetne összefoglalni a munkahelyükön, kiszolgáltatott nőket zaklató Oláh József önkormányzati képviselő megbánását és egyben nyilvános üzenetét, miután napvilágra került zaklatási botránya.

Mint ismert, a Metropolhoz jutott el a Józsefvárosi Önkormányzat berkeiből származó hivatalos dokumentum, de Pikó András polgármester azóta sem hozta nyilvánosságra a Fidesz-KDNP felszólítása ellenére sem.

A morálisan megkérdőjelezhető momentumos politikus nem vállal felelősséget áldozataiban félelmet keltő tettéért. Azaz nem mond le mandátumáról, hanem láthatóan foggal-körömmel ragaszkodik továbbra is hatalmához és befolyásához.

Zaklatási botrány: Pikó mindenről tudott

Az mi, hogy Oláh képviselő úr bocsánatot kér és lényegében megy minden tovább úgy, mintha mi sem történt volna?

-kérdezte hangosan felháborodva Vörös Tamás. A fideszes képviselő hozzátette:

„Pikó András polgármester tudott erről a gyalázatos esetről, de megpróbálta eltussolni a botrányt. A végletekig tagadta a zaklatás tényét, ezzel fedezte a szexuális zaklató képviselőjét, Oláh Józsefet. Amióta pedig kirobbant a tűrhetetlen eset, már nem tudja eltagadni, így bagatelizálja. Felszólítjuk Oláh Józsefet és Pikó Andrást, hogy azonnali hatállyal mondjanak le! Továbbá mondjon le minden olyan baloldali képviselő, aki segített eltitkolni ezt a botrányos ügyet!” - hangsúlyozta a kormánypárti politikus.

Részlet a belső vizsgálati dokumentumból, amelyet Pikó András és Oláh József nem hozott nyilvánosságra

Féltette az egzisztenciáját, az ügy eltusolását kérte

A baloldali városvezetésnek még az sem számít, hogy több női áldozata volt a hatalmával visszaélő Oláhnak, aki ráadásul a Metropolhoz eljutott belső vizsgálati jegyzőkönyv szerint is, mindent elkövetett, hogy a zaklatási ügye ne kerüljön ki az intézmény falai közül. Féltette az egzisztenciáját. A jegyzőkönyv szerint azt hangoztatta a hajléktalanokkal foglalkozó szociális intézményben, hogy „ő nem akárki”, volt már „másik három eset is, ami nem ment tovább”. Azaz eltusolták. A botrány kirobbanását követően,

nyilvánosan kért bocsánatot Oláh,

de akkor sem írt például arról, hogy képviselői tisztségéhez nem volt méltó a viselkedése.

Oláh csak azt fejtegette, elfogadhatatlannak tartja, hogy az incidensnek helyet adó önkormányzati szociális intézmény belső dokumentuma nyilvánosságra került, így a zaklatási botrány is.

Félrevezető álrendezvénnyel takargatják...

Az ügy kipattanását követően, Pikó András ameddig tudta tagadta az ügyet, utána pedig megpróbálta elbagatellizálni, majd egy rendezvényt is szervezett, amelyen női civilszervezetek és civilek is részt vettek. Vagyis Oláh ügyét nagyvonalúan elhallgatták, majd átsiklottak fölötte akkor, amikor egy kerületi lakó -aki maga is zaklatás áldozata volt-, rákérdezett a képviselő ügyére.