"Pikó Andrásnak egy szavazógépre van szüksége" – Józsefváros baloldali polgármestere a többségét félti

Már csak két nap van hátra az időközi választásig a Losonci negyedben. Józsefváros nyolcadik választókerületében épp egy olyan jelölt indul újra, akinek egy botrányos videója miatt kellett lemondania. Józsefváros baloldali polgármestere, Pikó András nem csupán ezért a botrányos jelöltért, de egy bántalmazás ügyében megvádolt politikusért is tartja a hátát. Pálovics Emese, a Fidesz-KDNP jelöltje beszélt a Mokkában a kerület helyzetéről.

Józsefváros botrányos képviselőit védi Pikó, hogy a testületi ülésen megőrizze többségét Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Józsefváros baloldali jelöltje nem méltó a kerület képviseletére

A józsefvárosi időközi választás hajrájában több baloldali politikus is a botrányok középpontjává vált. A Fidesz-KDNP képviselőjelöltje szerint sokan elítélik Horváth Alexander tetteit. A baloldali képviselőjelölt egy drogbuliban készült videó miatt mondott le mandátumáról, most mégis újraindul.

Megbotránkoztatónak tartják, hogy egy képviselő, akinek az lenne a dolga, hogy példát mutasson, betartsa és betartassa a törvényeket, egy ilyen drogbuliban vesz részt. Ráadásul erre még büszke is, hiszen saját magáról készítette ezt a felvételt. Vannak olyanok, akik Pikó Andrásnak hisznek, aki annak ellenére, hogy ez megtörtént, ezt a képviselőt teljes mellszélességgel támogatja.

– fogalmazott Pálovics Emese képviselőjelölt a Mokkában. Felmerülhet a kérdés, vajon miért támogat a polgármester egy olyan jelöltet, akinek ilyen kétes múltja van?

Csak azt tudom elképzelni, hogy Horváth Alexander zsarolható és befolyásolható. Pikó Andrásnak egy szavazógépre van szüksége; ha bekerülne a képviselő testületbe, úgy szavazna, ahogy Pikó András kívánja. A polgármester nyilatkozata alapján van egy hosszabb változata ennek a videónak, nem tudjuk, mi a tartalma, mégis bennünket támadnak, hogy mi ezt ismerjük és fel akarjuk használni Horváth Alexander ellen, akit áldozatként állítanak be.

– magyarázta Pálovics Emese. Nem csupán Horváth Alexander videójáról, de a Pikó által támogatott Oláh József képviselő zaklatási ügyéről is nagy a hallgatás. Pálovics Emese szerint ebben az esetben is a többségét félti Pikó András.

Nőként másképp éljük meg a zaklatás tényét. Ha ez az önkormányzati képviselő nem is érzi, milyen súlyos ez, de ő vezetője volt annak a Lélek-háznak, ahol hajléktalanságból menekülni próbáló emberek élnek, ilyen nőkkel szemben lépett fel zaklató módon. Ez még felháborítóbb, mert ezek az emberek még kiszolgáltatottabbak. Pikó Andrásnak viszont minden egyes szavazatra szüksége van, mert ha én nyerek, nem lesz többsége, nem tud átvinni neki kedvező javaslatokat, előterjesztéseket. Felháborító, hogy a választópolgárokat átverte ezzel.

– zárta nyilatkozatát a képviselőjelölt.