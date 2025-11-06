"Közbiztonságot és garanciát az itt élő családoknak!" - Exkluzív interjú Pálovics Emesével, a Fidesz-KDNP józsefvárosi időközin induló jelöltjével

A november 9-én esedékes Losonci negyedben tartott időközi választásokra azért van szükség, mert a balliberális oldal egyik képviselője, Horváth Alexander kábítószerbotrányba keveredett és lemondott mandátumáról. Ám Pikó Andrásék botrányos jelöltje később meggondolta magát és mégis újraindul a mandátumáért. Pálovics Emesével a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjével a Halloween apropóján tartott családi délutánnal egybekötött lakosság fórumán beszélgettünk a közelgő választás valódi tétjéről, ünnepről, családi értékekről és a hétköznapok biztonságosabbá tételéről.

Pikó őrült lépései után biztonságra vágynak az itt élők, ebben Pálovics Emese szeretne a segítségükre lenni. A Fidesz-KDNP képviselőjelöltjét tényleg a hétköznapi emberek problémái érdeklik / Fotó: Metropol

"Fidesz-kormány alatt nem ilyen nehéz már egy-egy családnak"

Metropol: Honnan jött az ötlete, hogy a lakossági fórumát egy ilyen nagyszerű családi délutánnal kössék össze?

Pálovics Emese: Évek óta tartok ilyen összejöveteleket a családoknak, és most kijöttünk a Losonci negyedbe is erre a tökfaragással összekötött együttlétre, mert számomra fontos az, hogy közösséget teremtsek. Az itt élőkkel ne csak elmenjünk egymás mellett, hanem együtt is éljünk, figyeljünk egymásra, és egy ilyen családias összejövetel lehetőséget ad arra, hogy azok is találkozzanak, akik máskor csak elsietnek egymás mellett.

M.: Különösen érdekes, hogy tartanak egy ilyen ünnepséget, amikor ennyire központban van a családok kérdése. Vannak akik támogatnák a családokat, de vannak, akik kevésbé, vagy nem ez a központi mondanivalójuk. Önnek mi az álláspontja?

P. E.: Egy városrész vezetése is gyakorlatilag olyan, mint egy nagy család, egy háztartás vezetése, tehát én, mint családanya, mindent úgy érzékelek, és mindent úgy értékelek, hogy én mit tennék a családom érdekében. Ha valamit jónak tartok, akkor azt ebből a szempontból teszem. Azért is vagyok a Fidesz közösségnek tagja, mert családcentrikus ember vagyok, és ezt a szemléletet tapasztalom a társaimnál is, pontosan tudják, hogy a család az alapja mindennek. Ahogy szokták mondani: a gyermek a legjobb befektetés, ugyanez igaz nagyobb léptékben egy közösség számára pedig a család, a családok támogatása a legjobb befektetés. Ha a családok biztonságban érzik magukat, akkor nem azzal foglalkoznak, hogy fenntartsák magukat. Én a Gyurcsány-korszak alatt azzal foglalkoztam, hogy életben tudjak maradni. Vagy a Bokros-csomag alatt gyakorlatilag egyik percről a másikra éltünk. Nagyon nehéz volt. Nem volt semmiféle támogatás a gyerekek után, az étkeztetésre, a tankönyvekre fizetni kellett. Gondoljon bele három gyerek mellett azért ez komoly megterhelés volt egy családnak. Bár az én gyerekeim már nagyok, de akkor is nagyon örülök, hogy most a Fidesz-kormány alatt nem ilyen nehéz már egy-egy családnak, félre tudnak tenni. El tudnak menni együtt nyaralni, és így tudnak egymásra figyelni. Nekünk ez nem adatott meg.

M.: Annál rosszabb hallani, hogy mindeközben itt Józsefvárosban a közbiztonság romlik. Most ez újra középpontba került azzal, hogy a polgármester a kerületőröknek a funkcióját meg akarta szüntetni, illetve egy összevonás alapján, átnevezéssel megváltoztatni. Végül sikerült megakadályozniuk.

P. E.: Igen, hál' Istennek sikerült megakadályoznunk. Mint ahogy már megszokhattuk Pikó András polgármestersége alatt, most is, mint mindig, minden változás, ami nem Józsefváros érdekében történik nagyon szépen be van csomagolva. Selyempapírba csomagolt selyemzsinór, ami az itt lakóknak valójában bosszúságot okoz. Eddig csak hárította a felelősségét a közbiztonsággal kapcsolatban, most pedig, hogy a körmére égett a probléma, gyakorlatilag elismerte, hogy van feladata ezen a téren, csak eddig elmulasztotta ezt megtenni. Persze ez a látszattevékenység is csak a kampánynak szól. Bejelentette, hogy kialakítja a kerületrendészetet, minden mást eltörölnek! Mi garanciákat szerettünk volna, hiszen 60 kerületőrből csak 40-et vettek volna át, tehát végeredményben kevesebb ember maradt volna, aki a közbiztonságért dolgozik.

M.: Ez nem olyan, mint a baloldali recept általában, amikor a leépítést akarják eladni fejlesztésként?

P. E.: Pontosan. Ezért mondtam, hogy mindig selyempapírba csomagolja, nagyon szép szavakkal, mézes-mázos mondatokkal elmondja, hogy ő most mindent megtesz, és ez a kerület javát szolgálja, de soha nem így van. Ha tényleg a kerület biztonságát akarná szolgálni, akkor kétszer annyi embert venne fel amellett, hogy növeli a fizetésüket, mert itt a környező kerületekben a közterület-felügyelőknek is sokkal magasabb a fizetése. Náluk ezért nincs ember.

M.: Térjünk rá a Lélek-ház botrány témájára. Pikó András azt mondja lezajlott a vizsgálat, nem találtak semmi problémát. Aztán később azt válaszolta a Metropol kérdésére, hogy nem tudja mi van a dokumentumokban. Ön esetleg tud valamit az esetről?

P. E.: Egry Attila józsefvárosi Fidesz-KDNP frakcióvezető a sajtóhírek alapján rákérdezett a polgármesternél, és azt az információt kapta, hogy volt egy vizsgálat, ám ennek eredményeként nem állapítottak meg semmi olyasmit amivel vádolják Oláh Józsefet. A dokumentumokat sem ők, hanem a sajtó hozta nyilvánosságra. Ez egy igen súlyos ügy, amely szerint Oláh József több nővel szemben zaklatóként lépett fel. Ha van bennük tartás, akkor ennek nem lehet más kimenetele, mint a lemondás.

M.: Kíváncsian várjuk a választás eredményét, és sok sikert kívánunk a kampány hátralévő részéhez!