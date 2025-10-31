Tökfaragás, forrócsoki és biztonság – Pálovics Emese fantasztikus halloweeni családi délutánnal kötötte össze lakossági fórumát Józsefvárosban
Józsefvárosban a Szigony utcai lakossági fórumon ezúttal nem csupán beszélgetést tartottak a közbiztonságról, hanem valódi közösségi eseményre került sor. A családok gyermekeikkel közösen tölthettek el egy mesés délutánt, miközben betekinthettek még a tökfaragás rejtelmeibe is.
Pálovics Emese józsefvárosi képviselőjelölt halloweeni családi délutánnal kötötte össze a fórumát, így a környékbeliek nemcsak elmondhatták véleményüket, hanem közösen élvezhették az őszi hangulatot. A gyerekek tököt faragtak, arcfestésen vettek részt, miközben a felnőttek forrócsokival a kezükben beszélgettek arról, mi kell ahhoz, hogy Józsefvárosban biztonságosabb és nyugodtabb legyen az élet. A gyermekeké volt a főszerep, akik fantasztikus hangulatba kerültek a töklámpások, csontváz figurák és más mesés karakterek hatására. Kiderült, hogy a tökfaragás nem is olyan egyszerű, mint azt előre gondolnánk.
A tökfaragás különleges rejtelmei
Szerencsére Pálovics Emese józsefvárosi Fidesz-KDNP képviselőjelölt stábjában akadt olyan is, aki a tökfaragás szakértője. Tőle tudtuk meg, hogy minden a testtartás és a késtartás technikáján múlik. A gyerekek így a biztonságos tökfaragás fogásait megtanulhatták.
Pálovics Emese képviselőjelölt nagyon örült, hogy a fórum keretében beszélgethetett a választókkal és gyermekeikkel. Emesén látszott, hogy mennyire szívén viseli a személyes kontaktust a szavazókkal. A képviselőjelölt azért örült kivételesen annak, hogy a családokkal találkozhatott, mert a Fidesz-KDNP fókuszában is éppen a családok állnak. A Kormány legfontosabb intézkedései között találjuk az október 1-én bevezetett háromgyermekes anyák adómentességét, a hamarosan megduplázott családi adókedvezményt, de az Otthon Start Programot is ide lehet sorolni, amivel a családok is élhetnek.
Az esemény barátságos, családias hangulatban telt. A szülők arról meséltek, mennyire jó, hogy végre ilyen esemény is van, egy olyan délután, ahol a gyerekek is jól érzik magukat. A gyerekek vidáman nevettek, narancssárga tökök közt, festett arccal szaladgáltak. A szülők mosolyogtak, Pálovics Emese pedig beszélget a lakókkal arról, mit lehet tenni a környék biztonságáért.
A család a legnagyobb érték
– hangsúlyozta Pálovics Emese, aki szerint ha a gyerekek biztonságban nőnek fel, akkor a közösség is erősebb lesz.
A közbiztonság alapja a család. Ha a család nyugodt, az utca is az lesz
A legjobb nap a héten!
A délután végére mindenki talált magának egy pillanatot, amikor megállhatott: volt, aki a forrócsoki mellett beszélgetett régi ismerősökkel, más a gyerekekkel faragott mosolygós tököket. A beszélgetésekből pedig kiderült: a józsefvárosiak számára a legfontosabb, hogy egymásra figyelő, nyugodt, élhető környezetben élhessenek.
Ahogy leszállt az este, a gyerekek mécsesei világították be a parkolót. Egy kisfiú, Lórika a frissen faragott tököt szorongatta, és odasúgta az édesanyjának:
Ez volt a legszebb nap a héten
Talán ennél szebb üzenet nem is kell pénteken a hétvégére.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre