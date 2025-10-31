Tökfaragás, forrócsoki és biztonság – Pálovics Emese fantasztikus halloweeni családi délutánnal kötötte össze lakossági fórumát Józsefvárosban

Pálovics Emese józsefvárosi képviselőjelölt halloweeni családi délutánnal kötötte össze a fórumát, így a környékbeliek nemcsak elmondhatták véleményüket, hanem közösen élvezhették az őszi hangulatot. A gyerekek tököt faragtak, arcfestésen vettek részt, miközben a felnőttek forrócsokival a kezükben beszélgettek arról, mi kell ahhoz, hogy Józsefvárosban biztonságosabb és nyugodtabb legyen az élet. A gyermekeké volt a főszerep, akik fantasztikus hangulatba kerültek a töklámpások, csontváz figurák és más mesés karakterek hatására. Kiderült, hogy a tökfaragás nem is olyan egyszerű, mint azt előre gondolnánk.

A tökfaragás rejtelmeibe nyerhetek betekintést kicsik és nagyok / Fotó: Metropol

A tökfaragás különleges rejtelmei

Szerencsére Pálovics Emese józsefvárosi Fidesz-KDNP képviselőjelölt stábjában akadt olyan is, aki a tökfaragás szakértője. Tőle tudtuk meg, hogy minden a testtartás és a késtartás technikáján múlik. A gyerekek így a biztonságos tökfaragás fogásait megtanulhatták.

Pálovics Emese képviselőjelölt nagyon örült, hogy a fórum keretében beszélgethetett a választókkal és gyermekeikkel. Emesén látszott, hogy mennyire szívén viseli a személyes kontaktust a szavazókkal. A képviselőjelölt azért örült kivételesen annak, hogy a családokkal találkozhatott, mert a Fidesz-KDNP fókuszában is éppen a családok állnak. A Kormány legfontosabb intézkedései között találjuk az október 1-én bevezetett háromgyermekes anyák adómentességét, a hamarosan megduplázott családi adókedvezményt, de az Otthon Start Programot is ide lehet sorolni, amivel a családok is élhetnek.

Pálovics Emese, Radics Béla Fővárosi képviselő és családja / Fotó: Metropol

Az esemény barátságos, családias hangulatban telt. A szülők arról meséltek, mennyire jó, hogy végre ilyen esemény is van, egy olyan délután, ahol a gyerekek is jól érzik magukat. A gyerekek vidáman nevettek, narancssárga tökök közt, festett arccal szaladgáltak. A szülők mosolyogtak, Pálovics Emese pedig beszélget a lakókkal arról, mit lehet tenni a környék biztonságáért.

A család a legnagyobb érték

– hangsúlyozta Pálovics Emese, aki szerint ha a gyerekek biztonságban nőnek fel, akkor a közösség is erősebb lesz.