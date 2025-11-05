Patkányok, poloskák és bűz a Szigony utcában - a hétvégi választás tétje: rend lesz vagy káosz a Losonci negyedben

A Losonci negyedben élők egyre gyakrabban panaszkodnak az internetes felületeken a köztisztasági és közegészségügyi állapotokra. A nyolcadik kerület ezen részében a lakók szerint az elmúlt hónapokban különösen elszaporodtak a kártevők: patkányok, csótányok és poloskák lepték el a házakat. A Hírnyolc extra értesülései szerint mintegy 200 ágyi poloska szóródott szét az egyik házban.

A Losonci negyedben elterjedtek az ágyi poloskák Fotó: Antidote Nuisibles, illusztráció

Kiderült: a Szigony utca érintett panelházában azután tört ki a poloskainvázió, hogy az egyik lakásból, amely tele volt bogarakkal, bútorokat hordtak ki. Azokkal együtt százával szóródtak szét az ágyipoloskák a lépcsőházban.

A beszámolók szerint mintegy 150–200 példány jelent meg a közös területeken, ami után a lakók kétségbeesve hívtak segítséget. Egy másik házban oszlóban lévő döglött patkányokat találtak a lépcsőházban nemrég. A helyiek szerint a takarítás és kártevőirtás teljesen rendszertelen, és a ház környéke egyre elhanyagoltabb.

A lakosok haragja nemcsak a kártevők, hanem a házkezelés irányába is fordult. Érdekesség, hogy mindkét fertőzött házat ugyanaz a közös képviselet kezeli. Azt állítják: a képviselet nem intézkedik időben, nem végezteti el a szükséges irtásokat, és a bejelentéseikre hetekig nem kapnak választ.

Már nem tudunk ablakot nyitni, mert a szag is elviselhetetlen. A gyerekeinket sem merjük kiengedni a lépcsőházba

– írta a helyi csoportban egy Szigony utcai lakó.

A Losonci negyedben a hétvégén időközi választás lesz

A hétvégén pont ebben a körzetben tartanak időközi önkormányzati választást, és a helyiek szerint nem mindegy, ki lesz a terület képviselője.

A Fidesz jelöltje, Pálovics Emese a portálnak elmondta: kitartó és következetes munkával, időt, pénzt és energiát nem sajnálva ezeket a kártevőket ki lehet irtani. Kiemelte: következetes és egymást követő, szervezett irtásra van szükség, nem lehet egyik napról a másikra megoldani a problémát.

A Losonci negyed lakói most abban bíznak, hogy az időközi választás után valóban lesz valaki, aki foglalkozik a környékkel. A döntés tétje nemcsak politikai: a helyiek szerint szó szerint a saját otthonuk élhetősége múlik rajta, hogy a következő hetekben megindul-e a kártevőirtás, vagy marad a jelenlegi állapot.



