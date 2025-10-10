A videó, amit Pikó Andrásék nem akartak megmutatni a jelöltjükről

A november 9-i időközi választásra Horváth Alexander baloldali képviselő lemondása miatt kerül sor. Pikó András polgármester most újra indítja a választáson, a történet pedig azért kacifántos, mert a lemondását egy olyan videó indokolta, amely eddig nem látott napvilágot.

Egyes értesülések szerint Horváth Alexander drogozásgyanús videóban volt látható egy videófelvételen. Pikó András polgármester annyit közölt erről Facebook oldalán, hogy "valóban nagyon fiatalon rossz időben volt rossz helyen" az egyébként még mindig csak 24 éves Horváth.

Egry Attila józsefvárosi Fidesz-KDNP frakcióvezető felszólította Pikó Andrásékat, hogy álljanak elő a videóval, amely miatt Horváth lemondására volt szükség. Véleménye szerint a józsefvárosiak megérdemlik, hogy tudják, mi történt azon a videón, és hogy úgy dönthessenek november 9-én, hogy tisztában vannak, mit képvisel tulajdonképpen Horváth Alexander.

Felszólítjuk Pikó Andrást és Horváth Alexandert, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra azt a videót, amelynek a tartalma miatt Pikó András folyamatosan mosdatni kényszerül jelöltjét. A józsefvárosiaknak joguk van megtudni a teljes igazságot. November 9-én időközi választás lesz a Losonci negyedben, ahol Horváth a drogbotránya miatt lemondani kényszerült. Ezzel a döntésével egyetértünk, azonban történt egy meglepő fordulat; Pikó újra indítja Horváthot az időközi választáson. A választók tudják, hogy mi történt azon a videón, és úgy tudjanak november 9-én döntést hozni, hogy ki képviselje őket a Losonci negyedben, hogy tisztában vannak, mi is történt és mit képvisel tulajdonképpen Horváth Alexander

- fogalmazott csütörtöki sajtótájékoztatóján Egry.

A videó, amelyet Pikóék rejtegettek

Pikóék nem mutatták ugyan meg, de végül a Metropol birtokába került a felvétel. Hang nincs a videón, viszont egy láthatóan furán viselkedő Horváth Alexander szerepel rajta, a felvétel jellegéből úgy tűnik, szelfivideóról van szó. Egy másik ember és gyanús fehér por is látható a videón.