Rosszul áll Pikó András szénája, lemondásra szólították fel!

Oláh József mellett Pikó Andrásnak is távoznia kell a közéletből!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.06. 10:57
Pikó András józsefváros lemondás

Józsefváros történetének egyik legsúlyosabb és legsötétebb botrányát igyekezett Pikó András polgármester eltitkolni nyilvánosság elől. Egy az önkormányzat berkeiből származó hivatalos dokumentum szerint, Oláh József momentumos önkormányzati képviselő a hajléktalanok segítéséért létrejött LÉLEK-házban kiszolgáltatott nőket zaklatott. Megjegyzéseket tett, nyomult rájuk, szemmel vetkőztette és illetlen sms-ekkel bombázta őket és sokszor még az sem tántorította el őt ettől a zaklató magatartástól, hogy áldozatai házasok voltak. A munkatársnőit félelemben tartotta, folyamatosan a hatalmát fitogtatva hangoztatta, hogy ő nem akárki. 

Fotó: Tumbász Hédi /  Metropol
Fotó: Tumbász Hédi /  Metropol

Pikó András polgármester tudott erről a gyalázatos esetről, de megpróbálta eltussolni a botrányt. A végletekig tagadta a zaklatás tényét, ezzel fedezte a szexuális zaklató képviselőjét, Oláh Józsefet. Pikó András zűrös figurákkal tölti fel a városházát, amivel szégyent hoz Józsefvárosra. Van már hivatalos személy elleni erőszak miatt jogerősen elítélt embere, kábítószeres befolyásoltság alatt randalírozó beosztottja, és ezeket szaporította volna a nőverési botrányba keveredett Balázs Andrással és most a Losonci negyedi időközi választáson a drogbulikba járó Horváth Alexanderrel.    

A Józsefvárosi Fidesz mindezek fényében most lemondásra szólította fel Pikó Andrást. Íme a teljes közleményük: 

