A szakértők figyelmeztetnek: nem az a demencia első jele, amire a legtöbben gondolnak

Az Alzheimer-kór, amely a demencia leggyakoribb formája, rendszerint memóriazavarokkal és a mindennapi tevékenységeket is akadályozó kognitív hanyatlással jelentkezik. Bár jelenleg nem létezik gyógymód a betegségre, a korai felismerés lassíthatja annak romlását, és segíthet abban, hogy a betegek és családtagjaik hosszabb ideig megőrizhessék a jobb életminőséget.

A demencia korai jelei, amelyekre kevesen figyelnek Fotó: Freepik

Sokan félreismerik a demencia legkorábbi tünetét

Noha a legtöbben a memóriazavarokhoz kötik az Alzheimer-kórt, kutatások azt bizonyítják, hogy nem feltétlenül ez az első figyelmeztető tünet. Egy átfogó áttekintésből például az derült, hogy akár a depresszió is szolgálhat korai intő jelként.

A tudósok az 1937 és 2016 között megjelent orvosi szakirodalmat vizsgálták át, hogy feltérképezzék azokat a figyelmeztető jeleket és tüneteket, amelyek az Alzheimer-kór diagnózisa előtt jelentkeznek.

Megállapításaik szerint a későn kialakuló Alzheimer-kór vizsgálata során a depresszió és a kognitív hanyatlás a résztvevők 98,5, illetve 99,1 százalékánál jelent meg elsőként. A korai kezdetű Alzheimer esetében ez az arány 9, illetve 80 százalék volt. A memóriazavarok is viszonylag korán megjelentek, és 12 évvel az előrehaladott Alzheimer-kór klinikai diagnózisa előtt jegyezték fel őket.

A kutatók arra a következtetésre jutottak, az eredményei arra utalnak, hogy a neurológiai és depresszív jellegű viselkedések is korai tünetek.

Ugyanakkor a vizsgálat egyik korlátja az volt, hogy valamennyi megállapítás egy-egy önálló tanulmányon alapult

– tették hozzá.

A depresszió felismerése önmagában sem könnyű feladat, különösen akkor, ha az Alzheimer-kór vagy a demencia más formájának korai tüneteként jelenik meg. Az Alzheimer’s Association olyan tüneteket sorolt fel, amelyek egyaránt jellemzőek lehetnek a depresszióra és a demenciára is:

Apátia

Érdeklődés elvesztése a tevékenységek és hobbik iránt

Társasági visszahúzódás

Elkülönülés

Koncentrációs nehézségek

Csökkent gondolkodási képesség

Ezenfelül az Alzheimer-kórban szenvedők kognitív károsodása gyakran megnehezíti számukra azt, hogy kifejezzék a szomorúságukat, a reménytelenségüket, a bűntudatukat és a depresszióhoz kapcsolódó egyéb érzéseket

– figyelmeztet a szervezet.