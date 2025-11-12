Gyermekkori demencia sújtja a kisfiút, duplán küzd az édesanyja

Egy kétségbeesett édesanya elárulta, hogy négyéves kisfia, Tate Sanfilippo-szindrómában, más néven gyermekkori demenciában szenved. Idővel elveszítheti a járás és az evés képességét. Az anyuka most versenyt fut az idővel a gyermekkori demencia miatt – írja a Mirror.

Az édesanya versenyt fut az idővel a gyermekkori demencia miatt (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Minél több közös emlék – ez a célja az édesanyának, mielőtt a betegség visszafordíthatatlan károkat okozna gyermekénél. A 33 éves Tammy McDaid megosztotta szívszorító történetét, miután kiderült, hogy gyönyörű kisfia, Tate a ritka és pusztító betegséggel, a Sanfilippo-szindróma A típusával küzd.

Ez egy öröklődő, rendkívül ritka állapot, amelyet gyakran gyermekkori demenciának neveznek.

Versenyt fut az idővel a gyermekkori demencia miatt az anyuka

Az édesanya megrázó vallomásában elmondta, hogy 18 hónapon keresztül vizsgálták a fiát, mire rájöttek, mi a baja. Tate-nél fennáll a veszély, hogy elveszítheti a járás és az evés képességét, és sajnos nem valószínű, hogy megéri a felnőttkort.

Tammy felidézte, mi késztette arra, hogy további vizsgálatokat kérjen, ami végül Tate diagnózisához vezetett:

Amikor Tate kétéves volt, autizmust állapítottak meg nála, és bár szeretettel és türelemmel fogadtam ezt az utat, mélyen belül mindig éreztem, hogy valami több van a háttérben.

Végül sajnos beigazolódott az édesanya aggodalma, fiánál gyermekkori demenciát – azaz Sanfilippo-szindrómát diagnosztizáltak.

A Sanfilippóval élő gyermekek fokozatosan elveszítik mindazokat a képességeiket, amelyeket korábban elsajátítottak – idővel már nem tudnak járni, enni, végül pedig önállóan mozogni sem.

Az én kisfiam soha nem mondott ki egy szót sem – és most már tudom, hogy soha nem is fogom hallani a hangját

– mondta megtörten az édesanya, aki élete legnehezebb időszakát éli át kisfiával.

Tammy GoFundMe-oldalt is létrehozott Tate megsegítésére.

Utazások, élmények és új emlékek megélése a célja az édesanyának, aki versenyt fut az idővel. Egyben kutatja az elérhető kísérleti kezeléseket és ha nem talál reményt nyújtó kezelés, a pénzt élményekre és emlékekre fogja fordítani.