Tudósok figyelmeztetnek: egy új, csendes gyilkos évente 1,5 millió embert öl
Egy betegség, amely gyakran csak akkor mutat tüneteket, amikor már veszélyesen előrehaladott állapotban van, bekerült a világ 10 leggyakoribb haláloka közé, állítják amerikai tudósok.
Világszerte körülbelül 788 millió ember él krónikus vesebetegséggel (CKD), ami több mint kétszerese a három évtizeddel ezelőtti számoknak, derül ki az új adatokból. Ez azt jelenti, hogy minden tizedik felnőtt érintett, és a betegség következtében a vesék fokozatosan elveszítik működőképességüket. A tudósok most mindenkit figyelmeztetnek, ugyanis a CKD évente körülbelül 1,5 millió halálesetet okoz, így első alkalommal került be a világ legnagyobb halálokainak top 10-es listájára.
A tudósok szerint a krónikus vesebetegség egyre nagyobb veszélyt jelent
Most a kilencedik helyre lépett elő, megelőzve olyan állapotokat, mint a tuberkulózis vagy a vastagbélrák, és éppen a májbetegség elé került. Az előtte álló halálokok: sztrók, iszkémiás szívbetegség, krónikus obstruktív tüdőbetegség, demencia, tüdőrák, cukorbetegség, alsó légúti fertőzések és magas vérnyomás okozta szívbetegség.
A tanulmányt készítő NYU Langone Health szakértői szerint a CKD-esetek számának növekedése nagyrészt a világ népességének növekedésével és hosszabb élettartamával magyarázható, hiszen egyre többen érik el azt a kort, amikor a veseműködés romlani kezd. A legtöbben nem is tudnak róla, mivel a betegség általában lassan és csendesen alakul ki.
A korai szakaszban a CKD általában nem okoz tüneteket, ezért sok ember nem is sejti, hogy érintett. A veseműködés egyszerű vér- és vizeletvizsgálatokkal ellenőrizhető. Azonban mivel a betegség lassan és alattomosan fejlődik, sokan csak akkor kerülnek diagnózisra, amikor már előrehaladott állapotban van.
Ahogy a vesék elveszítik működésüket, a salakanyag és a folyadék felhalmozódik a szervezetben, ami viszketést, duzzanatot, légszomjat és súlyos fáradtságot okozhat.
A krónikus vesebetegség gyakori, halálos, és egyre súlyosabb közegészségügyi problémává válik
– mondta a tanulmány társszerzője, Josef Coresh professzor.
A WHO most felvette a CKD-t a 2030-ig kezelendő kiemelt állapotok listájára –számolt be róla a The Sun.
