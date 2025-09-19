„Érzéketlen és gonosz” nő színlelt veseajánlatot tett egy beteg férfinak – most bíróság előtt áll

Az 54 éves Nicola Hutton ellen vádat emeltek a belfasti bíróságon, miszerint becsapott egy családot, akiknek kétségbeesetten szükségük volt vesedonorra. A bíróság bírája gonosznak és keménynek nevezte a nőt.

Veseajánlatot tett egy betegnek, most bíróság előtt ál Fotó: pexels.com

A tárgyaláson elhangzott: Hutton a közösségi médiában kereste meg a newtownabbey-i Cullen családot Carlisle leánykori nevén, és azt állította, hogy ő kezdeményezte a veseadományozást Billy Cullen számára.

Hónapokon át rendszeresen kommunikált a családdal, sőt személyesen is találkozott velük. Ez idő alatt végig azt állította, hogy halad a szervadományozási folyamattal, és arra kérte a családot, hogy ne keressenek másik donort.

Hazudott a vesedonor folyamatról

A transzplantációs koordinációs csapat egyik tagja elmondta: Hutton soha nem vette igénybe a szolgáltatásaikat. Semmilyen nyoma nem volt annak, hogy transzplantációs csomagot kért volna, vagy hogy időpontot egyeztetett, netán bármilyen vizsgálaton részt vett volna.

Hutton elmondása szerint már 2022-ben regisztrált őssejt-donorként, hogy segítsen egy rászoruló gyermeken, bár állítása szerint a szolgálattól soha senki nem kereste meg. Hozzátette, hogy a donorválasztási folyamat során névtelen is maradhatott volna, de szándékosan úgy döntött, hogy felfedi magát, mivel azt akarta, hogy a veséje kifejezetten Billyhez kerüljön.

Hutton a bíróságon azt állította, hogy körülbelül tíz, a transzplantációval kapcsolatos vizsgálaton vett részt, de pontos időpontokat nem tudott megnevezni, csak annyit mondott, hogy ezek egy bizonyos időszakon belül történtek.

A nő azt mondta a Cullen családnak, hogy reményei szerint a műtétre 2025 júniusa előtt sor kerülhet, ezért nincs szükségük másik donor keresésére. A vád szerint ezzel hat hónapot pazarolt el Billy életéből, egy egészségügyi szempontból kritikus időszakban, amikor a férfi romló veseműködése miatt dialízisre szorult.

A bíróság előtt "fantazistának" nevezték, aki arcátlan hazugságokat terjesztett a Cullen családnak, és az igazságszolgáltatásnak egyaránt - írja a Daily Mail.