Tudtad? Már ilyen fiatalon romlani kezd a szív állapota

Kutatások kimutatták, hogy a legtöbb ember szív-ér rendszeri egészsége már azelőtt romlani kezd, hogy elég idősek lennének a szavazáshoz, és nem is ismerik fel az ismertető jeleket. Milliók esnek bele abba a hibába, hogy már fiatalon kezelni lehetne vagy tenni a szívbetegség ellen, de a megfelelő tudás hiányába nem veszik észre, és később ütközik ki, mennyire rossz a szív állapota.

Már fiatalon romlik a szív állapota

A negyven év alattiak körében sűrűbb a szívbetegség állapota, 2010 óta már kétszeresére nőtt a megbetegedések száma. A probléma azonban sokkal korábban kezdődik.

17 éves korra a legtöbb ember szív-egészségügyi pontszáma romlani kezd. Ez a szám figyelembe veszi az életmódbeli tényezőket, a testmozgást, az étrendet, a vérnyomást vagy a testsúlyt.

Gyakran gondozok olyan, húszas éveik elején járó fiatalokat, akik a felnőttkor küszöbén állnak, és már komoly kardiovaszkuláris kockázati tényezőkkel küzdenek, mint például magas vérnyomás, magas vércukorszint vagy az elhízásnak megfelelő testtömegindex

– írta dr. Jewel Scott háziorvosi ápoló gyakornok a The Conversationben.

Minden ötödik gyermek és serdülő szenved országszerte az elhízással, ezek fokozott terhet rónak a szív--ér rendszerre, befolyásolják a szívritmust is.

A legtöbb gyermek egészségesen születik, de sajnos a szív egészségének előnyei nagy része elvész gyermekkorban, és jelenleg az amerikai gyermekek kevesebb mint 5%-a élvez ideális szív-ér rendszeri egészséget.

Sok amerikai tanúsít olyan életvitelt és viselkedést, amely súlyosbítja az állapotot és a statisztikákat. A cigaretta, az elektromos cigaretta és más nikotintartalmú termékek használata is magas a fiatalok körében. Az viszont jó hír, hogy ezek közül a biomarkerek és viselkedések közül sok megváltoztatható, és a kutatások azt mutatják, hogy a módosítások jelentősen növelhetik a szívbetegségek megelőzésének esélyeit – számol be róla a Post.

Az Amerikai Szívgyógyászati Társaság a káros termékekről való leszokást és egészséges, tápanyagban gazdag étrend betartását javasolja. Cukorbetegségek esetén a rendszeres szűrővizsgálatok kulcsfontosságúak a vércukorszint kordában tartásához. 20 év felett mindenkinek négy-hat évente ellenőriznie kell a koleszterinszintjét.