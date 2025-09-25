RETRO RÁDIÓ

Komoly előrelépés jöhet a cukorbetegség kezelésében

Szakmai párbeszéd zajlott a korszerű diabéteszkezelésért. Okoseszközök segíthetnek a cukorbetegség kapcsán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.25. 14:35
Módosítva: 2025.09.25. 14:45
diabétesz Magyar Diabetes Társaság cukorbetegség

Rengeteg embert érint a cukorbetegség, ráadásul sokan nem is tudnak róla! A cukorbetegek érdekeit szem előtt tartva foglalták össze a teendőket az „Együtt a korszerű diabéteszkezelésért – szakmai párbeszéd az ellátás fejlesztéséért” című rendezvényen, mely a 20 éve megalakult Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezésében, a Magyar Diabetes Társaság, az Oktatási Hivatal, valamint a diabétesz betegszervezetek képviselőinek közreműködésével jött létre. Az esemény házigazdája Erős Antónia, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány alapítója volt. 

cukorbeteg, cukorbetegség
Erős Antónia, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány alapítója vezette a cukorbetegségről szóló kerekasztal-beszélgetést, amin részt vett Bidló Judit egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár, dr. Kis János Tibor diabetológus szakorvos és prof. dr. Lengyel Csaba, a Magyar Diabetes Társaság elnöke Fotó: Bors

Százezreket érint a cukorbetegség

A rendezvény középpontjában két meghatározó téma állt. Az egyik: az inzulinok szerepe a korszerű diabéteszkezelésben, különös tekintettel a terápiás célok, a betegbiztonság és az életminőség szempontjaira, valamint az adherencia, azaz az egyén egészségügyi szakemberrel egyeztetett, ajánlásoknak megfelelő viselkedése a gyógyszerszedés, diéta és az életmódváltozás területén, és az edukáció kiemelt jelentősége a terápiás együttműködés javításában. Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány budapesti eseményén tudományos előadások, valamint kerekasztal-beszélgetések zajlottak.

Prof. dr. Lengyel Csaba, a Magyar Diabetes Társaság elnöke megnyitója után Bidló Judit egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár, illetve dr. Kis János Tibor diabetológus szakorvos tartott előadást. Ezt követte az Oktatási Hivatalnak a betegszervezetek és a szülők képviselőit egy asztalhoz ültető, az edukáció jelentőségét körüljáró szakmai kerekasztal-beszélgetése. Mindezekből megismerhetővé váltak a százezreket érintő népegészségügyi kihívással és a legújabb terápiás lehetőségekkel kapcsolatos nézőpontok.

Bidló Judit egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár is előadást tartott Fotó: Bors

Az előadásokból és panelbeszélgetésekből kiderült: a legkorszerűbbnek számító analóg inzulinok alkalmazásával az élettanihoz képest közelebbi inzulinhatás érhető el, csökkenthető a veszélyesen alacsony vércukorszint és mérsékelhetőek a diabéteszhez kapcsolódó szövődmények. Hangsúlyozták, hogy valamennyi inzulinkészítmény elérhető 100 százalékos támogatással a betegek részére. A szakértők abban is egyetértettek, hogy az inzulinbeadás legfejlettebb és legbiztonságosabb módját az okoseszközök jelentik, azonban ezek használatához széles körű edukációra van szükség. Emellett hangsúlyozták, hogy a háziorvosok aktívabb bevonása is könnyítene a szakellátás terhein. Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány fórumán közös kiállás született a korszerű ellátásért.

„Fontos az egészségtudatosság”

Az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár beszélt arról, hogy a szakmai és a finanszírozási protokollok alapján fejlesztik a kezelési stratégiákat – írja a Bors

Az első pont, az a prevenció, a tudatosság növelése, az odafigyelés, az egészséges életmód támogatása. A második fontos kérdés, hogy ha már diagnosztizáltunk egy diabétesz előállapotot, akkor azt még próbáljuk meg visszafordítani. Fontos az életminőség javítása, ez mind a kezelésre, mind a kezelés nélküli életminőségre vonatkozik. Nagyon fontos az egészségtudatosság és az edukáció kérdése, hogy tudjunk arról, milyen a saját egészségünk, hogyan, mit tehetünk az érdekében, mi az, ami elérhető. Fontos a korai felismerés elősegítése és kulcskérdés az, hogy minél gyorsabban megszülessen a diagnózis

 – mondta Bidló Judit, kiemelve, hogy az országban magas színvonalú az inzulinellátás.

 

Top hírek

