Így kaphatsz könnyedén havi 150 ezer forintot!

Ha neked is nagy segítség lenne havi 150 ezer forint plusz pénz, akkor semmiképp ne görgess tovább! 2025 januárjától évente akár 1,8 millió forint is ütheti a markod, amivel a Magyarország Kormányának jóvoltából a munkáltató kicsit besegíthet a lakhatásod támogatásába. Ha érdekelnek a részletek, cikkünk alján nézd meg a videónkat is.

A támogatás a 35 éven aluliaknak nyújthat komoly segítséget 2025 januártól (Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock)

1. Évente 1,8 millió

Év elejétől a munkáltató a 35 év alatti fiatal munkavállalói számára lakhatási kiadások támogatására, béren kívüli juttatásként akár havi 150 ezer forintig, azaz éves szinten maximum 1,8 millió forintig lakásbérleti díj- vagy lakáshitel törlesztőrészlet-támogatást utalhat ki.

2. Igénylés

Mint ahogy minden, ez sem jár automatikusan. Ha megfelelsz a követelményeknek, nincs más dolgod, mint megigényelni a munkáltatódtól a támogatást, majd hátra dőlni.

3. A fiatalok támogatása a cél

A támogatást csak akkor igényelheted meg, ha még nem töltötted be a 35. életévedet. Ha már elmúltál 35, bocsi, ám, ha a családodban van olyan, aki 35 év alatti és szüksége lenne lakhatás támogatásra, segíts neki azzal, hogy küldd el neki a cikkünket.

Nem csak a hiteltörlesztőbe, de az albérleti díjba is betolható a támogatás (Fotó: Monthira / Shutterstock)

4. Tiszta támogatás

Jó, ha azt is tudod, hogy a lakhatási támogatás kedvezményes adózású, de végül is további jó hír, hogy ez is csak a munkáltatódat érdekli, mert ezt nem tőled vonják le, hanem tőle.

5. Sajátra és bérleményre is költhető

A lakhatási támogatás egyik legnagyobb előnye, hogy bármilyen társadalmi helyzetben lévő fiatal számára segítséget nyújthat, ugyanis nem csak saját lakás lakástörlesztő részletére lehet felhasználni, hanem albérleti díjra is.