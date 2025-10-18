„Spinning órán voltam, a következő pillanatban már az edzőterem vezetője élesztett újra”

Andy Palmer, egy edzőterem vezetője, és Andrew Ward, egy elkötelezett edzőterem-járó, szokatlan barátságot kötöttek, miután mindketten túléltek egy szívmegállást, és életüket a gyors reagálású szemtanúknak köszönhetik, akik újraélesztést alkalmaztak.

Edzőteremben állt meg a Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Magukat „szívmegállásos barátoknak” nevezve, a duó elhatározta, hogy népszerűsíti a újraélesztés képzését és a British Heart Foundation RevivR eszközét, amely mindössze 15 perc alatt megtanítja a újraélesztést.

Mindkét férfi tünetmentes volt és semmilyen figyelmeztető jel nem előzte meg a sürgősségi esetet, és most mindketten teljesen megváltozott életfelfogással rendelkeznek. Andy a PA Real Life-nak így nyilatkozott:

Az élet törékeny, és bármikor elveheti tőlünk – tegyünk meg mindent, hogy élvezzük, amíg lehet.

Andrew hozzátette: „Olyan furcsa dolog – hogyan lehet őszintén megköszönni valakinek, aki megmentette az életedet? Szó szerint az életem a kezükben volt, és mindazoknak köszönhetően, amit tettek, most itt állok előttük. Csak a szemükbe nézni is a világot jelentette számomra.”

Andy története

A 35 éves Andy Palmer 2024. január 29-én a PureGym edzőterem asszisztens vezetőjeként dolgozott Nuneatonban. Néhány hónappal korábban egy echokardiográfia kimutatta, hogy Andy örökletes szívbetegségben szenved, amely „a szív működési zavarait és rendellenes felépítését” okozza, és valószínűleg pacemakerre lesz szüksége, de erre vonatkozóan még várt az MRI eredményére.

Aznap reggel Andy befejezte az edzést az edzőteremben, majd délután 12 órakor visszatért a délutáni műszakra.

Teljesen jól éreztem magam, nem voltak figyelmeztető jelek, és fogalmam sem volt, hogy ez fog történni. Körülbelül 20 perccel a műszakom kezdete után megállt a szívem. Aznapra szinte semmire sem emlékszem

- mesélte.

Andy kollégái megkezdték az újraélesztést, majd később kórházba szállították. Néhány héttel később pacemakert kapott, és végül sikerült visszatérnie a munkába.

Andrew története

A nemzeti értékesítési vezető lelkes edzőteremjáró volt, és rendszeresen részt vett a kora reggeli spinning órákon. 2025. július 7-én, egy ilyen óra alatt, a tamworthi PureGym edzőteremben Andrew hirtelen leesett a kerékpárjáról. Bár ő maga nem emlékszik semmire abból a napból, így nyilatkozott: „Az óra felénél jártam, amikor a szívem megállt.”