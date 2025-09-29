„Észrevettem egy kis változást a babám viselkedésében, néhány órával később meghalt”

Emily és George Oliver világa egyik pillanatról a másikra darabokra hullott, amikor a baba váratlanul meghalt mindössze három és fél hónapos korában. A tragédiát a SIDS (hirtelen csecsemőhalál szindróma) okozta. Ez csecsemők megmagyarázhatatlan és váratlan halála, ami leggyakrabban alvás közben következik be.

Apró változást vett észre, a baba váratlanul meghalt Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

A londoni pár a tragédia után megalapította The Baby Loss Club nevű kezdeményezését, amely célja, hogy egyablakos ügyintézést biztosítson azoknak a szülőknek, akik elveszítették gyermeküket, akár tájékoztatással, akár érzelmi támogatással a gyász feldolgozásához.

Támogatásukat erősíti fiuk Archie keresztapja, Joshua Patterson , a Made in Chelsea című műsor egykori szereplője és ultraatléta, aki nemrég Guinness-rekordot döntött: maratont futott egy bolíviai vulkán felett, hogy pénzt gyűjtsön a szervezet számára.

Archie nagyon jó méretű volt, amikor megszületett. Természetes úton szültem, minden simán ment, és az első pillanattól kezdve teljesen imádnivaló volt.

- mesélte Emily.

Visszatekintve semmi sem utalt arra, hogy bármi baj lenne. Bár Archie-nak volt egy enyhe köhögése, ami pár hétig nem múlt el, de az orvos szerint teljesen egészséges volt.

A baba váratlanul meghalt

Tavaly júniusban a család Norfolkba utazott, hogy részt vegyenek Emily unokahúgának születésnapján. Aznap megálltak George szüleinél is. Emily ott jegyezte meg először, hogy Archie aznap szokatlanul csendes és nyugtalan volt, és nem is volt olyan éhes, mint általában.

Mivel az első hónapokban a babák éjszaka is enni szoktak, Emily egy szobában aludt Archie-val, míg George a másikban.

Emlékszem, hajnali 2 körül hirtelen rémülettel ébredtem fel. Felültem, és azonnal megnéztem Archie-t a kiságyában. Nagyon hideg volt. Megragadtam őt, rohantam George-ért, és csak annyit tudtam kiáltani: ‘Archie meghalt!’

Azonnal hívták a mentőket. Követték a diszpécser utasításait, újraélesztést próbáltak végezni, és bár Archie mellkasa időnként megmozdult, a kórházba érve már csak gépek tartották életben - írja a Mirror. A boncolási eredményekre heteket kellett várni. A szülők a bizonytalanság idején óriási bűntudattal küzdöttek:

Folyton azt kérdezgettük magunktól: volt-e valami, amit észre kellett volna vennünk? Valami rejtett betegség? De semmi nem utalt erre.