Rázóbabák a csecsemőhalálok ellen - az orvos, akit több millió szülő csodál

Már egy rövid rázogatás is végzetes lehet az igazi baba számára.

Rázóbaba a megoldás a szülőknek a csecsemőhalálok ellen Fotó: Hu Chen / unsplash.com – Képünk illusztráció

Ha a szülők elveszítik a bátorságukat, akár csak rövid időre is felemelik és megrázzák gyermeküket, az agy ide-oda rángatózhat a fejében

– magyarázza Wolfgang Henrich professzor, a Charité Szülészeti Osztály vezetője. A vérzés helyrehozhatatlan károkat okoz.

A Charité kezdeményezése baba életeket menthet

Henrich professzor és csapata több mint tíz éve vizsgálja ezt a kérdést – sikerrel. „Az elmúlt években egyetlen, a Charité kórházban született csecsemőt sem vettek fel megrázott baba szindrómával” – mondja a főorvos.

"A baba átlátszó fejében lévő agy vörösen izzik. „Figyelmeztetnünk kell a szülőket a csecsemők túlzott rázására, és segítenünk kell nekik” – árulja el Henrich professzor.

Három évvel ezelőtt Wolfgang Henrich professzor elindította a „Don’t Shake Me” (Ne rázz meg) című németországi figyelemfelkeltő kezdeményezést – számos híresség a mai napig támogatja a projektet.

Ennek az erőfeszítésnek köszönhetően a németországi kórházak „rázóbabákat” kaphattak. „Ezeket kórházi tájékoztatókon és a szülés utáni elbocsátás előtti vizsgálatokon használják” – mondja a doktor.

A főorvos azt is hangsúlyozza, hogy a szülőknek manapság nagyobb támogatásra van szükségük. Sok családban nincsenek nagyszülők a közelben, nincs tágabb család, aki segíthetne – gyakran magukra vannak hagyva, és egyre inkább szaporodnak az egyedülálló szülők. „A túlterheltség nagy probléma” – mondja Henrich a Bildnek.

Berlinben speciálisan képzett szülésznők és szociális munkások (babatanácsadók) tartják szemmel a túlterhelt családokat, és segítenek vészhelyzetekben.