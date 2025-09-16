„Leesett a padlóra, teljesen bepánikoltam” - vallja az édesanya, aki anyja kocsijában szülte meg babáját

A 27 éves édesanya, Sandi Mendoza éppen a kórházba tartott egyre erősödő szülési fájdalmakkal, amikor hirtelen félre kellett állnia, mivel már nem bírta, hogy elérjen a los angeles-i kórházba. A fiatal édesanya váratlanul adott életet gyermekének édesanyja platós kocsijában.

A fiatal édesanya Youtube-on osztotta meg rendkívüli történetét az emberekkel / Fotó: YouTube- KTLA 5

Az édesanya egészséges kisbabának adott életet

A 27 éves Mendoza szülei otthonában kezdett vajúdni harmadik gyermekével. Minél tovább próbált várni, mert remélte, hogy így elkerülheti az epidurált – számolt be róla a KTLA, a CW helyi csatornája. Amikor a fájásai erősödtek, férjét elküldte, hogy hozzon egy jógalabdát és melegítőpárnát, édesanyja pedig kórházba vitte. Hamarosan azonban világossá vált számára, hogy nem érnek be időben.

Lefeküdtem, és nem bírtam elviselni a nyomást, amit éreztem, úgyhogy az egyik lábam fent volt a hátsó ülésen. Édesanyám vezetett… én pedig sírtam, és könyörögtem: ‘Anya, siess! Jön a baba!

- emlékszik vissza a People cikkében a fiatal nő.

Mendoza elárulta, hogy kislánya már az első nyomásra megszületett.

Egyszerűen kibújt a fehérneműm és a rövidnadrágom mellett. És leesett a kocsi padlójára. Teljesen bepánikoltam

Sandi ezután megkérte édesanyját, hogy álljon meg, ekkor érkeztek meg a mentősök, akik kórházba vitték őt és újszülött kislányát. Az anyuka „őrültnek” és „kicsit másnak” nevezte az élményt, mint amire számított, és több videót is megosztott a szülésről a Facebook-oldalán.

Az egyik felvételen a kocsi hátsó ülésén látható, közvetlenül a szülés után, miközben kislánya – még a köldökzsinórral – mellette fekszik. Később látszik, ahogy a mentősök ellátják, majd a kórházban férje is csatlakozik hozzájuk.

