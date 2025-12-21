RETRO RÁDIÓ

Fának csapódott a kisteherautós Erdőteleknél, majd magára hagyta társait - döbbenetes, mi állhat a háttérben

A kisteherautót vezető V. Ferenc fának csapódott, majd elmenekült, két utastársa a kocsiban ragadt. Az erdőteleki baleset sérültjeit súlyos állapotban vitték kórházba, életükért ezekben a percekben is imádkoznak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 15:45
fának csapódott Erdőtelek kisteherautó ima

A baleset Erdőtelek és Kál között, a 3208-as út 8-as kilométerénél történt szombaton (december 20.) délután: a textilt szállító kisteherautó éppen az úton haladt, amikor egy kanyarban megcsúszott, majd egyenesen az utat szegélyező fának csapódott Erdőtelek külterületén. Az egyik ember kiugrott a kocsiból, a másik két, súlyosan sérült férfi viszont a kisteherautóban ragadt: az ugyanis olyannyira összetört, hogy csak a tűzoltók tudták őket kiszabadítani. 

A baleset Erdőtelek közelében történt. Két férfi állapota jelenleg is válságos.
A baleset Erdőteleknél történt, két férfi állapota pedig jelenleg is válságos, egy fél falu imádkozik értük Fotó: OMSZ (illusztráció)

Imádkozik a falu az erdőteleki baleset sérültjeiért

A helyszínre a füzesabonyi és hevesi tűzoltók siettek ki, akik amilyen gyorsan csak lehetett, kiszabadították a két súlyosan sérült férfit, majd átadták őket a mentősöknek. Állapotuk azonban olyan súlyos volt, hogy a mentőhelikoptert is riasztani kellett: 

„Textilt szállító kisteherautó csapódott fának a 3208-as út Kál és Erdőtelek közötti szakaszán. A járműben hárman utaztak, egy ember elhagyta a kisteherautót, mire a füzesabonyi és hevesi hivatásos tűzoltók a helyszínre értek. A rajok a másik két utast feszítővágó berendezés segítségével szabadították ki az összetört kocsiból. A helyszínre mentőhelikoptert várnak” - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 

A helyiek között természetesen azonnal megindult a pletykálkodás, többen azt állították, hogy korábban már megpróbáltak elindulni, de azzal az autóval nem sikerült - ekkor váltottak a kisteherautóra. A kocsit V. Ferenc vezette, a környéken pedig többen is azt beszélik, hogy jó okkal lépett le a helyszínről. Ezt az egyik, vele utazó társának, R. F.-nek a fia is állította:

Így igaz és mellette ült édesapám is

- írta szomorúan hozzászólásában. Úgy tudjuk, hogy az erdőteleki férfi állapota jelenleg is válságos, most is kórházban fekszik. Ismerősei most csak azért imádkoznak, hogy a férfi felgyógyuljon

Imádkozunk érte, nagyon jó ember. Ő nem tehet semmiről. Csak reméljük, hogy túléli ezt az egészet

- vélekedtek. 

Azt, hogy pontosan mi is történt aznap, és hova tűnt a férfi a járműből, egyelőre nem tudni. Kérdéseinkkel megkerestük az illetékes rendőrséget, válaszuk esetén cikkünket frissítjük. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu