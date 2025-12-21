Fának csapódott a kisteherautós Erdőteleknél, majd magára hagyta társait - döbbenetes, mi állhat a háttérben

A baleset Erdőtelek és Kál között, a 3208-as út 8-as kilométerénél történt szombaton (december 20.) délután: a textilt szállító kisteherautó éppen az úton haladt, amikor egy kanyarban megcsúszott, majd egyenesen az utat szegélyező fának csapódott Erdőtelek külterületén. Az egyik ember kiugrott a kocsiból, a másik két, súlyosan sérült férfi viszont a kisteherautóban ragadt: az ugyanis olyannyira összetört, hogy csak a tűzoltók tudták őket kiszabadítani.

A baleset Erdőteleknél történt, két férfi állapota pedig jelenleg is válságos, egy fél falu imádkozik értük Fotó: OMSZ (illusztráció)

Imádkozik a falu az erdőteleki baleset sérültjeiért

A helyszínre a füzesabonyi és hevesi tűzoltók siettek ki, akik amilyen gyorsan csak lehetett, kiszabadították a két súlyosan sérült férfit, majd átadták őket a mentősöknek. Állapotuk azonban olyan súlyos volt, hogy a mentőhelikoptert is riasztani kellett:

„Textilt szállító kisteherautó csapódott fának a 3208-as út Kál és Erdőtelek közötti szakaszán. A járműben hárman utaztak, egy ember elhagyta a kisteherautót, mire a füzesabonyi és hevesi hivatásos tűzoltók a helyszínre értek. A rajok a másik két utast feszítővágó berendezés segítségével szabadították ki az összetört kocsiból. A helyszínre mentőhelikoptert várnak” - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A helyiek között természetesen azonnal megindult a pletykálkodás, többen azt állították, hogy korábban már megpróbáltak elindulni, de azzal az autóval nem sikerült - ekkor váltottak a kisteherautóra. A kocsit V. Ferenc vezette, a környéken pedig többen is azt beszélik, hogy jó okkal lépett le a helyszínről. Ezt az egyik, vele utazó társának, R. F.-nek a fia is állította:

Így igaz és mellette ült édesapám is

- írta szomorúan hozzászólásában. Úgy tudjuk, hogy az erdőteleki férfi állapota jelenleg is válságos, most is kórházban fekszik. Ismerősei most csak azért imádkoznak, hogy a férfi felgyógyuljon:

Imádkozunk érte, nagyon jó ember. Ő nem tehet semmiről. Csak reméljük, hogy túléli ezt az egészet

- vélekedtek.

Azt, hogy pontosan mi is történt aznap, és hova tűnt a férfi a járműből, egyelőre nem tudni. Kérdéseinkkel megkerestük az illetékes rendőrséget, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.