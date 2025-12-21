A tudósok is értetlenül állnak a rejtélyes bolygó előtt: ehhez foghatót még sosem láttak

A tudósok is értetlenül állnak egy különös, citrom alakú bolygó előtt, amelyre egyszerűen nem találnak magyarázatot. A Jupiterrel nagyjából megegyező méretű égitestet a NASA James Webb űrteleszkópjával (JWST) fedezték fel, és gyakorlatilag mindent megkérdőjelez, amit eddig a bolygók keletkezéséről tudni véltünk. A PSR J2322–2650b jelű gázóriás ugyanis szén-hélium légkörrel rendelkezik, amely egyetlen más ismert exobolygóhoz - vagyis Naprendszeren kívüli bolygóhoz -, sem hasonlítható. Emellett koromfelhők szállnak át a felső légköre túlforrósodott rétegein, majd gyémántokká sűrűsödnek a bolygó szívében.

Különös bolygót sikerült nemrég felfedezni / Fotó: buradaki (Képünk illusztráció)

A tudósok is értetlenül állnak a különös bolygó előtt

A szokatlan összetételt az teszi még különösebbé, hogy a bolygó nem egy olyan csillag körül kering, mint a mi Napunk, hanem egy pulzárként ismert neutroncsillag, egy halott csillag ultrasűrű magja körül, amely a Nap tömegét egy város méretével egyenértékűvé sűríti össze. A Földtől 750 fényévnyire található pulzár folyamatosan gammasugarakkal bombázza a bolygóját, és a gravitáció hatására egyedi citrom formára nyújtja azt. Ez az égitesten valaha látott legszélsőségesebb hőmérséklet-különbségeket hozza létre: az éjszakai 650°C-tól (1200°F) egészen a nappali 2030°C-ig (3700°F) terjedő hőmérsékletekkel. A PSR J2322–2650b tehát még az egzotikus exobolygók mércéjével mérve is kivételesen szokatlannak számít.

Az Astrophysical Journal Letters nevű folyóiratban publikált tanulmányban a kutatók a JWST-t használták fel arra, hogy felfedjék a bolygó további furcsaságait.

Emlékszem, miután letöltöttük az adatokat, a reakciónk az volt: 'Mi a csuda lehet ez?' Teljesen más, mint amire számítottunk

- mondta el a tanulmány egyik társszerzője, Dr. Peter Gao, a Carnegie Tudományos Kutatóintézet Föld- és Bolygókutató Laboratóriumának munkatársa.

A nagyjából 6000 ismert exobolygó közül ez a mostani az egyetlen gázóriás, amely egy neutroncsillag körül kering.

Ez aligha meglepő, tekintve, hogy a neutroncsillagok hajlamosak a gravitációval szétszakítani a szomszédaikat, vagy erős sugárzással elpárologtatni őket. A PSR J2322–2650b rendkívül közel van a csillagához, mindössze 1,6 millió kilométerre, amely meglehetősen csekély például a Föld és a Nap között lévő 160 millió kilométeres távolsághoz képest. Ez azt jelenti, hogy egy év ezen a bolygón alig 7,8 óráig tart, miközben hihetetlen sebességgel száguld a neutroncsillag körül. Ami viszont talán a legfurcsább a bolygóban, az az atmoszférájának az összetétele.

Ahelyett, hogy azokat a megszokott molekulákat találtuk volna, amelyek egy exobolygó esetében elvárhatók – mint például a víz, a metán és a szén-dioxid –, molekuláris szenet láttunk, konkrétan a C3-at és a C2-t

- mondta el a Chicagói Egyetem munkatársa, Dr. Michael Zhang, egyben a tanulmány egyik társszerzője.