Százezer csillagot rejt a titokzatos, villámló égi gömb – most szabad szemmel is látható
Most különösen fényesen fog ragyogni az őszi égbolt egyik leglátványosabb égi jelensége. A Pegazus csillagképben akár több mint százezer csillag is ragyoghat!
A Pegazus csillagkép az őszi égbolt egyik leglátványosabb égi jelensége. Nem csupán a formája, de a benne rejlő százezer csillag miatt is érdemes lehet az égre pillantani. A görög mitológia szerinti története alapján a Pegazus nem más, mint egy szárnyas ló. Emellett Zeusz hű segítője, aki a csillagokat, mint villámokat és mennyköveket szállított az Olümposzra.
A szárnyas ló mítosza a csillagképben él tovább
A történet szerint Poszeidón és Medusza gyermeke volt, és az anyja halálakor született meg – aki a Gorgók egyikének számított. A szárnyas ló a mitológia szerint Medusza véres testéből ugrott elő, és azonnal az ég felé emelkedett. Később pedig Zeusz szolgálatába állt, ő vitte az isten villámait, amiért az ég ura hálából csillagképként örökítette meg alakját az éjszakai égbolton.
A Pegazus csillagkép
A Pegazust már a második századi görög csillagász, Ptolemaiosz is felsorolta az általa ismert csillagképek között. Jelenleg a Pegazus a Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) által hivatalosan elismert 88 csillagkép egyike. A csillagkép legjellegzetesebb része az úgynevezett Pegazus-négyszög, amely négy fényes csillagból – a Markab, a Scheat, az Algenib és az Alpheratz – áll. Ez utóbbi külön érdekessége, hogy az Androméda csillagképhez is tartozik, így két csillagkép közös tagjaként világít az égen.
Százezer csillag van egyetlen halmazban
A Pegazus különlegességei közé tartozik továbbá az M15 jelű gömbhalmaz, amely a Svábhegyi Csillagvizsgáló szakemberei szerint több mint százezer csillag otthona.
A gömbhalmaz rendkívül kompakt, magja szinte vakítóan fényes, a peremén pedig sűrűn szóródnak a halványabb csillagok. Derült, sötét égbolt alatt már kisebb távcsővel is gyönyörű látványt nyújt, de akár szabad szemmel is megpillantható halvány fényfoltként a csillagképben
– állítja a Csillagvizsgáló szakembere.
További érdekessége a Pegazus csillagképnek, hogy a területén fedezték fel az első, Naphoz hasonló csillag körül keringő exobolygót is. Ez a 51 Pegasi b, amely egy mérföldkő volt a modern csillagászatban, hiszen ez bizonyította először, hogy más csillagok körül is keringhetnek bolygók.
Hol és mikor érdemes megfigyelni?
A Pegazus a mostani, (októberi) estéken ideális megfigyelési célpont. A megfigyeléséhez annyit tegyünk, hogy a Naplemente után délkelet felé kell nézünk: a trapéz alakú négy fényes csillag viszonylag könnyen felismerhető.
Lehetőleg a városi fényszennyezéstől távol legyünk, úgy még látványosabb, és kis távcsővel az M15 gömbhalmaz is felfedezhető.
