Százezer csillagot rejt a titokzatos, villámló égi gömb – most szabad szemmel is látható

A Pegazus csillagkép az őszi égbolt egyik leglátványosabb égi jelensége. Nem csupán a formája, de a benne rejlő százezer csillag miatt is érdemes lehet az égre pillantani. A görög mitológia szerinti története alapján a Pegazus nem más, mint egy szárnyas ló. Emellett Zeusz hű segítője, aki a csillagokat, mint villámokat és mennyköveket szállított az Olümposzra.

A Pegazus csillagkép az északi égbolt egyik legismertebbje és legősibbje (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

A szárnyas ló mítosza a csillagképben él tovább A történet szerint Poszeidón és Medusza gyermeke volt, és az anyja halálakor született meg – aki a Gorgók egyikének számított. A szárnyas ló a mitológia szerint Medusza véres testéből ugrott elő, és azonnal az ég felé emelkedett. Később pedig Zeusz szolgálatába állt, ő vitte az isten villámait, amiért az ég ura hálából csillagképként örökítette meg alakját az éjszakai égbolton.

A Pegazus csillagkép

A Pegazust már a második századi görög csillagász, Ptolemaiosz is felsorolta az általa ismert csillagképek között. Jelenleg a Pegazus a Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) által hivatalosan elismert 88 csillagkép egyike. A csillagkép legjellegzetesebb része az úgynevezett Pegazus-négyszög, amely négy fényes csillagból – a Markab, a Scheat, az Algenib és az Alpheratz – áll. Ez utóbbi külön érdekessége, hogy az Androméda csillagképhez is tartozik, így két csillagkép közös tagjaként világít az égen.