Péntek esti szemkápráztató jelenség

Az őszi égbolt egyik leglátványosabb égi jelensége lesz látható pénteken: a fogyó Hold eltakarja a Fiastyúkot. A jelenség 22 órától egészen hajnali 1 óráig tart, és a Svábhegyi Csillagvizsgáló rendkívüli esti programmal készül a ritka látványosságra.

Pénteken újabb ritka égi jelenségben gyönyörködhetünk

Fotó: Svábhegyi Csillagvizsgáló

Hogyan kezdődik, és mivel figyeljük meg?

A Svábhegyi Csillagvizsgáló munkatársa szerint a páros kezdetben alacsonyan, mindössze 8 fokkal lesz a horizont fölött, ezért kitakarás mentes keleti horizont szükséges a megfigyeléshez. A fényes Hold ragyogása miatt a jelenséget kézi binokulárral vagy állványos távcsővel a legcélszerűbb követni.

Sajnos szabad szemmel nem lesz látható a csillaghalmaz, azonban egy binokulár segítségével láthatjuk égi kísérőnket és a Plejádok legfényesebb csillagait egy látómezőben

– magyarázta Vizi Róbert, csillagász. Szerinte távcsővel a Hold kráterei és felszínformái is láthatók lesznek a csillagfedések között.

„Ez lehetővé teszi, hogy akár 100-szoros nagyítással jól észlelhetőek lesznek a csillagfedések, illetve a Hold kráterei” – tette hozzá.

Mikor lesz a leglátványosabb az égi jelenség?

A jelenség egy izgalmas és ritka kettős csillagfedés, aminek közepén, körülbelül 23 órakor a Hold a csillaghalmaz közepén trónol majd, a halmaz csillagai körülötte ragyognak. Éjfélre a Hold a Fiastyúk bal szélére vándorol, majd 0 óra 40 perckor az egész halmaz újra előbukkan a Hold takarásából.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló rendkívüli esti programmal készül a ritka jelenségre. Aki teheti, vegyen részt.

A Hold kráterei és felszínformái is láthatók lesznek a csillagfedések között Fotó: Svábhegyi Csillagvizsgáló

A Fiastyúk Hold általi fedése egy 18 éves ciklust követ. Így a ritka jelenségről nem érdemes lemaradni, mivel legközelebb csak 2042-ben lesz újra hasonló esemény.