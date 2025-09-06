Vasárnap 82 percig vörösben ragyog a Hold – innen láthatod jól a ritka égi jelenséget

Egy ritka és egyben lenyűgöző égi látványosságot figyelhetünk meg szeptember 7-én, vasárnap este. A teljes holdfogyatkozás során ugyanis a Hold, a Föld árnyékában tartózkodik majd, ez idő alatt pedig egy különleges, vöröses-barnás árnyalatot vesz fel, amely jelenséget gyakran „vérholdnak” is neveznek. A Svábhegyi Csillagvizsgáló szakemberei szerint a jelenség az egész országban megfigyelhető lesz, tiszta idő esetén akár szabad szemmel is.

A világ szinte teljes népessége tanúja lehet majd, az évtized legnagyobb égi jelenségének / Fotó: Pexels.com

Mikor láthatjuk pontosan a holdfogyatkozást?

A Svábhegyi Csillagvizsgáló közlése szerint a Hold már részleges fogyatkozásban kel fel aznap este, és 19:31-kor Budapesten beáll a teljes fázis. Ekkor a Hold éppen csak felbukkan a délkeleti horizont felett és alig 3 fokos magasságban jár. A fogyatkozás maximuma azonban csak később, 20:12-kor következik be, amikor a Hold már 9 fokos magasságban lesz. A teljes holdfogyatkozás 20:53-ig tart, a részleges viszont egészen 21:57-ig is elhúzódik. A félárnyékos szakasz pedig 22:55-ig lesz megfigyelhető.

Az időpontok változhatnak Az ország keleti felében pár perccel korábban, nyugaton pedig kissé később figyelhető meg a jelenség, de mindenhol szinte azonos időben élvezhetik a látványt az érdeklődők.

Miért vörösödik be a Hold?

A holdfogyatkozás akkor következik be, amikor a Föld pontosan a Nap és a Hold közé kerül, és árnyéka eltakarja a Hold felszínét érő napfényt.

Teljes fogyatkozáskor a Hold teljesen belemerül a Föld árnyékkúpjába, így erősen elsötétül, de nem tűnik el teljesen, inkább titokzatos vöröses-barnás színben pompázik. A vöröses színt a Föld légkörében szóródó fény okozza, ugyanaz a jelenség, amely a naplementét is vörösre színezi

– írja le a jelenséget Svábhegyi Csillagvizsgáló.

A mostani fogyatkozás még egy extra érdekességet is tartogat: a vörös mellett feltűnhet egy ritkán megfigyelhető türkiz sáv is.

A jelenség nemcsak látványos, de tudományos szempontból is értékes.

A csillagászok számára a holdfogyatkozás lehetőséget ad arra, hogy a Föld légkörének összetételét tanulmányozzák. A Hold felszínén látható vörös, narancs vagy barnás árnyalatok árulkodnak arról, mennyi por, szennyeződés és nedvesség található a légkör felső rétegeiben.