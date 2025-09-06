RETRO RÁDIÓ

Vasárnap 82 percig vörösben ragyog a Hold – innen láthatod jól a ritka égi jelenséget

2025. szeptember 7-én az év, sőt talán az évtized legkülönlegesebb égi jelensége vár ránk. A teljes holdfogyatkozás során a Hold különleges, vérvörös árnyalatot ölt, és szinte a Föld teljes lakossága megfigyelheti. Ilyen, globálisan látható vérhold megfigyelésére, évtizedekig nem lesz újra lehetőség.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.06. 16:30
holdfogyatkozás

Egy ritka és egyben lenyűgöző égi látványosságot figyelhetünk meg szeptember 7-én, vasárnap este. A teljes holdfogyatkozás során ugyanis a Hold, a Föld árnyékában tartózkodik majd, ez idő alatt pedig egy különleges, vöröses-barnás árnyalatot vesz fel, amely jelenséget gyakran „vérholdnak” is neveznek. A Svábhegyi Csillagvizsgáló szakemberei szerint a jelenség az egész országban megfigyelhető lesz, tiszta idő esetén akár szabad szemmel is

vérhold, holdfogyatkozás
A világ szinte teljes népessége tanúja lehet majd, az évtized legnagyobb égi jelenségének / Fotó: Pexels.com

Mikor láthatjuk pontosan a holdfogyatkozást? 

A Svábhegyi Csillagvizsgáló közlése szerint a Hold már részleges fogyatkozásban kel fel aznap este, és 19:31-kor Budapesten beáll a teljes fázis. Ekkor a Hold éppen csak felbukkan a délkeleti horizont felett és alig 3 fokos magasságban jár.  A fogyatkozás maximuma azonban csak később, 20:12-kor következik be, amikor a Hold már 9 fokos magasságban lesz. A teljes holdfogyatkozás 20:53-ig tart, a részleges viszont egészen 21:57-ig is elhúzódik.  A félárnyékos szakasz pedig 22:55-ig lesz megfigyelhető.   

Az időpontok változhatnak 

Az ország keleti felében pár perccel korábban, nyugaton pedig kissé később figyelhető meg a jelenség, de mindenhol szinte azonos időben élvezhetik a látványt az érdeklődők. 

Miért vörösödik be a Hold? 

A holdfogyatkozás akkor következik be, amikor a Föld pontosan a Nap és a Hold közé kerül, és árnyéka eltakarja a Hold felszínét érő napfényt.  

Teljes fogyatkozáskor a Hold teljesen belemerül a Föld árnyékkúpjába, így erősen elsötétül, de nem tűnik el teljesen, inkább titokzatos vöröses-barnás színben pompázik. A vöröses színt a Föld légkörében szóródó fény okozza, ugyanaz a jelenség, amely a naplementét is vörösre színezi

– írja le a jelenséget Svábhegyi Csillagvizsgáló. 

A mostani fogyatkozás még egy extra érdekességet is tartogat: a vörös mellett feltűnhet egy ritkán megfigyelhető türkiz sáv is.

A jelenség nemcsak látványos, de tudományos szempontból is értékes.  

A csillagászok számára a holdfogyatkozás lehetőséget ad arra, hogy a Föld légkörének összetételét tanulmányozzák. A Hold felszínén látható vörös, narancs vagy barnás árnyalatok árulkodnak arról, mennyi por, szennyeződés és nedvesség található a légkör felső rétegeiben.  

látványos égi jelenség
A jelenség szabad szemmel is látható lesz, különösen tiszta idő esetén / Fotó: Yuting Gao / Pexels (illusztráció)

Hogyan érdemes megfigyelni? 

A jelenséghez nincs szükség speciális védőfelszerelésre, ellentétben a napfogyatkozással. 

  • A legfontosabb feltétel a pontos megfigyeléshez a tiszta, felhőmentes égbolt.  
  • A legjobb, ha olyan helyet választunk, ahonnan jól belátható a délkeleti égbolt, és nincsenek kitakaró házak vagy fák.  
  • Egy kisebb távcsővel vagy binokulárral még különlegesebb részletek bontakozhatnak ki.  

Aki fényképen is szeretné megőrizni ezt a különleges pillanatot, annak érdemes felkészülnie: 

  • használjon állványt a stabilitás érdekében, 
  • kerülje a vibrációt (például távoli exponálóval), 
  • alkalmazzon magas ISO-beállítást és hosszú expozíciót a sötét fényviszonyok miatt.

Ahogy a fogyatkozás különböző fázisain halad keresztül, a Hold színe és fényessége is változik, így változatos fotókat készíthetünk. 

 

