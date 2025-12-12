RETRO RÁDIÓ

Leleplezte a NASA a betlehemi csillag rejtélyét, valójában ez az igazság

Úgy véli, a rejtélyes csillag valójában egy üstökös lehetett.

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2025.12.12. 12:00
Sokkoló kijelentéssel állt elő egy NASA tudós, aki azt közölte, megfejtette a betlehemi csillag tudományos hátterét. Mint ismert, a Biblia szerint a három bölcs egy csillagot követett, amely elvezette őket a kis Jézushoz. A történet Máté evangéliumában szerepel, és részletesen leírja, hogyan jelent meg a csillag a bölcseknek, majd miként „állt meg” a hely fölött, ahol Jézus született. Ez a  jelenség azonban évszázadok óta zavarba ejti a történészeket, a teológusokat és a csillagászokat, mivel a világegyetemben nem találni egyértelműen azonosítható „betlehemi csillagot”. Most azonban egy tudós rájött, mit is láthattak akkor a bölcsek.

Elképesztő felfedezést tett a betlehemi csillag kapcsán egy NASA szakember.
Elképesztő felfedezést tett a betlehemi csillag kapcsán egy NASA szakember. - Fotó: Pexels

Mark Matney bolygókutató szerint a csillag valójában egy üstökös lehetett. Úgy véli, az égen megjelenő jelenséget a kínaiak is feljegyezték i. e. 5-ben, és több mint 70 napig látható is volt. A történészek Jézus születését általában i. e. 6 és i. e. 5 közé teszik.

Üstökös lehetett a betlehemi csillag?

A régi kínai feljegyzések elemzése során Matney több lehetséges pályát is meghatározott, amelyek összhangban voltak a korabeli megfigyelésekkel, és az egyik rekonstrukció szerint az égitest i. e. 5 júniusának egyik reggelén vált láthatóvá.

Ez az első olyan csillagászati jelölt a betlehemi csillagra, amelynek látszólagos mozgása megfelel a Máté evangéliumában leírtaknak: miszerint a csillag előttük ment a bölcsek útján Betlehem felé, amíg meg nem állt a gyermek Jézus felett

 - közölte hozzátéve, hogy az üstökös olyan közel haladhatott el a Föld mellett, hogy könnyen látható lehetett nappal is, és rendkívül fényes volt. Emellett kiemelte, hogy a  nappali égen is csillagszerű fényjelenségként tűnhetett fel, és néhány órán át úgy hathatott, mintha mozdulatlanul állna, írj az UNILAD.

 

