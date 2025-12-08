Megdöbbentő influenzás szövődmény: földre zuhant a beteg kislány

Az influenzából lábadozó 9 éves kislány ritka diagnózist kapott. Édesanyja mindenkit figyelmeztetni szeretne a lehetséges komplikációkra és veszélyekre – írja a PEOPLE. Nem meglepő: az influenzás szövődmény sokkolta az aggódó édesanyát.

Ritka influenzás szövődményre hívja fel a figyelmet az édesanya (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

Ritka influenzás szövődményre hívja fel a figyelmet az édesanya

Ashley Geuther 9 éves lánya, Tori influenzás lett, és eleinte a vírusra jellemző tüneteket mutatta: magas láz, hidegrázás és kimerültség.

A 35 éves édesanya ügyelt rá, hogy a kislány sokat pihenjen és folyamatosan figyelte az állapotát. Amikor pár nap múlva végre elmúlt a láza, azt gondolták, végre meggyógyult, ám ekkor egy ijesztő tünet jelentkezett: a kislány rettenetes fájdalomra panaszkodott mindkét lábában. A combjából eredő fájdalom egészen a vádlijáig húzódott.

Az édesanya eleinte úgy vélte, hogy a betegség miatti izomlázról lehet szó, ám nem sokkal később a kislány már nem tudott felállni és úgy érezte, lábai nem tudják megtartani súlyát.

Ashley végül kórházba vitte a lányát, azonban ott is azt a választ kapta lánya problémájára, hogy semmi komoly, pihenjen még egy kicsit. Másnap reggel azonban, amikor Tori megpróbált felkelni az ágyból, a fájdalma elviselhetetlen volt, összeesett.

Ashley a sürgősségire vitte Torit, ahol a kislány több vizsgálaton, köztük vérvételen és vizeletvizsgálaton is átesett.

A diagnózis benignus akut gyermekkori izomgyulladást mutatott ki a kislánynál, egy ritka betegséget, amelyet leginkább izomfájdalom jellemez (különösen a vádliban), és jellemzően egy vírusos felső légúti fertőzést követ.

A betegség általában rövid ideig, legfeljebb egy hétig tart. Mivel a tünetek nagyon félrevezetők, gyakran félrediagnosztizálják azt.

Tori teljesen felépült az egyhetes kórházi tartózkodása után, ahol szigorú megfigyelés alatt állt, valamint infúziót és fájdalomcsillapítót kapott.

Az édesanyát azonban sokkolták a történtek éppen ezért az influenza veszélyeire figyelmeztet más szülőket.

Teljesen váratlanul ért. Soha életemben nem hallottam ilyen influenzás szövődményről. Ijesztő és nagyon váratlan volt. Ahogy kezdődik az influenzaszezon, kérlek, figyeljetek a gyerekeitekre, és nagyon ügyeljetek a lehetséges szövődményekre!

— tanácsolta.