Borzasztó: mindkét lábát amputálni kellett a kisfiúnak egy közönséges influenza miatt

Influenza védőoltásra hívja fel a figyelmet Kaden Stevenson esete. A kisfiúnak egy közönséges influenza okozta komplikációk miatt mindkét lábát amputálni kellett – közölte a People. A kisfiú influenzából kialakult toxikus sokk szindrómába került, ami miatt a szíve, a mája és a veséi felmondták a szolgálatot. Végül amputálni kellett mindkét lábát.

Influenza miatt mindkét lábát amputálni kellett a kisfiúnak Fotó: GoFundMe /Kaden Stevenson/

Kaden 7 éves volt, amikor 2022-ben elkapta az életét megváltoztató influenzát. Eleinte édesanyja, Michele Stevenson csak annyit vett észre, hogy fia betegnek érzi magát és egy egyszerű megfázásnak gondolta.

Négy nappal később azonban a fiú állapota rohamosan romlani kezdett. Jobb lábába sugárzó fájdalmat kezdett el érezni.

Lába ezután megduzzadt és kiütésessel lett tele teste. A kisfiút mentőhelikopter szállította egyik kórházból a másikba. Ott azonnal diagnosztizálták nála, hogy az influenza mellett streptococcusa is van.

Az influenza egyik szövődménye miatt pedig toxikus sokk alakult ki nála, ami baktériumokat juttatott a véráramába. Kaden szíve, mája és veséi működése összeomlott.

Az orvosok először eltávolították az elhalt szöveteket Kaden jobb lábából, beleértve az egész vádliját. Két héttel később közölték vele, hogy mindkét lábát amputálni kell, mert a fertőzés bekerült a véráramába.

Kaden jobb lábát térd felett, a balt térd alatt amputálták.

Kaden édesanyja nem tudta elképzelni, milyen lesz az életük ezekután. A rehabilitációs intézmény azonban segített a fiúnak visszanyerni önbizalmát.