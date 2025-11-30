Ezek a legegyszerűbb, de leghatékonyabb házi praktikák a megfázás ellen
Ahogy egyre hidegebbre fordul az idő, úgy betegszik meg egyre több ember. Egy orvos felfedte a megfázás kezelésének leghatékonyabb módszereit.
Dr. Philippa Kaye szerint a hagyományos, bevált praktikák jól működnek megfázás ellen, és akik köhögéssel, orrfolyással küzdenek, érdemes kipróbálniuk ezeket.
Ezek a legegyszerűbb módszerek a megfázás kezelésére
Csirkehúsleves? Igen, tényleg! Van némi bizonyíték arra, hogy a csirkehúsleves jobban enyhíti az orrdugulást, mint más forró italok. Megnyugtat, átmelegít, és gyorsabban segíthet jobban érezni magad
- nyilatkozta az orvos.
Dr. Kaye a megfázásra a régi, bevált módszereket is javasolja, például a gőz belélegzését, amikor a beteg egy törölköző alatt hajol egy tál forró víz fölé.
Használd a gőzt az orrdugulás enyhítésére, biztonságosan. A gőz belélegzése segíthet tisztítani az orrot. Tartsd rövidre a kezeléseket, és kerüld a leforrázást, párásító is működik, vagy egyszerűen tegyél egy tál vizet a radiátorra
- mondta a szakember.
Dr. Kaye hozzátette, hogy a méz és a forró italok is csillapíthatják a köhögést és a torokfájást. A doktornő arra is biztatja az orrdugulással küzdő embereket, hogy próbáljanak ki régi, bevált sóoldatos spray-ket vagy cseppeket:
A sóoldatos orrspray vagy cseppek fellazítják a nyákot és segítik a dugulás oldását. Különösen hasznosak lefekvés előtt vagy a gyógyszeres spray-k használata előtt
A háziorvos azt is elmondta, hogy a pihenés a legfontosabb gyógymód:
A legjobb, amit tehetsz a megfázás vagy influenza ellen, az a pihenés, ami teljesen ingyenes. Csökkentsd a programokat, helyezd előtérbe az alvást, és hagyd, hogy az immunrendszered dolgozzon
Ahogy csökken a hőmérséklet, és az idő egyre csapadékosabbá és szelesebbé válik, az emberek gyorsan áldozatul esnek a megfázás és influenza szezonjának. A legegyszerűbb házi praktikák, azonban tényleg hatásosak lehetnek a megfázás ellen - számolt be róla a Daily Star.
