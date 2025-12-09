Megjósolta a világvégét, mielőtt eltűnt a pakisztáni Nostradamus

Megjósolta a világvégét egy pakisztáni médium, ám eddig nem sokan hisznek a jövőbe látónak. A médium misztikus és hátborzongató jóslata újra felütötte a fejét, miszerint egy üstökös hamarosan elhozza a világvégét.

A pakisztáni médium megjósolta a világvégét (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Megjósolta a világvégét, hihetetlen dolog vet véget az életnek a Földön

Riaz Ahmed Shahi, akit a pakisztáni Nostradamusként is emlegetnek, azt állítja, hogy egy üstökös fog becsapódni a Földbe, és még az év vége előtt eltöröl minden életformát a bolygóról. A pakisztáni médium szerint az emberek túlságosan eltávolodtak a spirituális igazságoktól, ezért ér véget az életünk a bolygón.

Egy üstököst küldtek a Föld felé, hogy teljesen elpusztítsa azt. Az üstökös várhatóan a következő 20-25 évben fog a Földbe csapódni. Ez lesz e világ utolsó napja

– írta Shahi 2000-ben megjelent Az Isten vallása című könyvében. Márpedig, ha hinni lehet neki, akkor még az idén bekövetkezik a szörnyű karasztrófa.

A médium és spirituális vezető számos szervezetet alapított, köztük az Anjuman Serfaroshan-e-Islamot és a Messiah Foundation Internationalt (MFI), amelyek mindegyike az „isteni szeretet” koncepcióját hirdeti.

A férfi könyvében elárulta, hogy az emberiség tévúton halad, ezért nem sok ideje van hátra. A szerző kifejezte véleményét, hogy a kormányok és szervezetek jobban összpontosítanak az űrutazásra, mint az emberiségre.

Ha ennyi erőfeszítést tesznek a tudományos kutatás érdekében, mi haszna van az emberiségnek, még ha el is érték a Holdat és a Jupitert? Felfedeztek egy áttörést jelentő gyógyszert, amely kitolja az öregedési folyamatot, vagy egy olyan gyógyszert, amely legyőzheti a halált?

A könyv azelőtt jelent meg, hogy Shahi 2001-ben Londonban eltűnt. A szerző azt állította, hogy ő Jézus Krisztus, Imam Mehdi és a Hindy Kalki Avatar reinkarnációja, amellyel sok embert magára haragított.

A férfi követői úgy hiszik, hogy Shahi az elmúlt 25 évben bujkált, hogy elkerülje a dühös tömeget. A médium követői kiegészítik a jóslatot, mondván, hogy az üstökös szökőárakat, földrengéseket és más társadalmi káoszt okoz majd – írja a DailyExpress. A lap hozzáteszi: a NASA tájékoztatása szerint 2025-ben nem várható olyan becsapódás, amit a jövendölés állít.