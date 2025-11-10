RETRO RÁDIÓ

„Láttam a bizonyítékot arra, hogy a halál nem a vég. Az elhunyt párom szelleme kilökte az új barátomat az ágyból”

Tizenegy évvel párja halála után sem tudott továbblépni, mert úgy érezte, a férfi még mindig mellette van. A szellem jelenléte egyre nyugtalanítóbbá vált, mígnem egy médium segítségével próbálta végleg elengedni a múltat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.10. 19:30
Charlotte Cripps tizenegy évvel élettársa, Alex halála után is együtt élt a férfi emlékével Notting Hill-i otthonukban. Alex depressziója végül öngyilkossághoz vezetett, de Charlotte úgy érezte, hogy a férfi szelleme sosem távozott teljesen. Azt mondta, „évekig éreztem a jelenlétét a lakásban, mintha még mindig itt lenne velem”. Két gyermekük, a lombikprogrammal született Lola és Liberty, sosem találkoztak apjukkal, mégis gyakran beszéltek róla, mintha ismernék – írja a Daily Mail.

A szellem jelenléte egyre nyugtalanítóbbá vált, mígnem egy médium segítségével próbálta végleg elengedni a múltat.
A szellem jelenléte egyre nyugtalanítóbbá vált, mígnem egy médium segítségével próbálta végleg elengedni a múltat Fotó: Képünk illusztráció/Unslash

A nő szerint a férfi halála után különös jelenségek történtek a lakásban. Hideg légáramlatokat érzett, mintha valaki mögötte állna. Alex unokatestvére egy pillanatra látni vélte az alakját a folyosón. Amikor Charlotte el akarta ajándékozni Alex hatalmas DVD-gyűjteményét, egy születésnapi lufi „magától” átrepült, és épp a férfi kedvenc filmjére szállt. A papucsok leestek a szekrény tetejéről, ha Alex nevét említették, az éjjeli lámpa pedig éjszakánként ki-be kapcsolt. Gyermekei azt mondták az iskolában, hogy „apa pillangóként jön vissza”, mert a lepkék gyakran szálltak rájuk – még a kutyájuk fejére is.

Miután évekig nem tudta lezárni a gyászt, Charlotte végül segítségül hívta Amaryllis Frasert, egy volt modellt, aki médiumként dolgozott. Fraser már a találkozó előtt azt állította, kapcsolatba lépett Alex lelkével. 

A szégyen az, ami megöl. Egy pillanatnyi őrület volt. Nincs olyan, hogy elválás, amikor meghalunk

– idézte a férfi szavait.

Amikor megérkezett, Fraser rögtön megérezte, hogy Alex a hálószobában halt meg. A médium az energiákat inga segítségével vizsgálta. Állítása szerint Alex üzent is: még mindig szerette Charlotte-ot, de most már „az ő ideje jött el, hogy gondoskodást és szeretetet kapjon”.

A túlvilágon olyan munkát választott magának, ahol azoknak segít, akik önkezükkel vetettek véget az életüknek

– mondta a médium Alexet idézve.

Távozáskor megígérte, hogy a férfi jelet küld majd, hogy tudassa: elment. Aznap este a lámpák maguktól felgyulladtak Charlotte hálószobájában.

Férje szelleme közbeavatkozott

Nem sokkal a szertartás után Charlotte életében feltűnt egy új férfi, akivel közös élményeik és gyermekeik révén kerültek közel egymáshoz. A nő elmondása szerint ez volt az első alkalom Alex halála óta, hogy valóban megengedte magának az intimitást valaki mással. A kapcsolat azonban furcsa fordulatot vett: a férfi egy reggel azt mesélte, hogy éjjel valami kirántotta az ágyból, és az éjjeliszekrény is felborult mellette. Charlotte először megdöbbent, majd azonnal Amaryllishez fordult, aki megerősítette: szerinte Alex szelleme volt a tettes, aki így akarta megvédeni őt. Charlotte ezt féltékeny, de szeretetteljes gesztusnak érezte, mégis figyelmeztette a médium tanácsára: „most már nincs szükségem védelemre, Alex, engedj el.”

Charlotte végül megkönnyebbülést érzett. Úgy érezte, Alex lelke valóban továbbállt, ő pedig végre képes volt elengedni. 

Akár valós, akár csak a lelkem munkája volt, ez volt a búcsú

– írta.

Van segítség!

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot!

 

 

