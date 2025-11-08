„Előkészíti nekem a terepet odaát” – Müller Péter megszólalt felesége halála után

A 89 éves író, spirituális gondolkodó, Müller Péter az elmúlt évtizedekben generációk gondolkodását formálta. Most azonban nem másokról, hanem önmagáról, a szerelemről és az elmúlásról beszélt – olyan őszinteséggel, ahogy csak kevesen mernek.

Müller Péter önzetlenül szerette feleségét, soha nem birtokolta őt (Fotó: Tumbász Hédi)

Müller Péter felesége minden leírt mondat mögött ott volt

Müller Péter megbékéléssel és elfogadással kezdte megosztani gondolatait a Lélekközösség Peller Mariannal című podcastben.

Két héttel ezelőtt halt meg a feleségem, akit én temettem

– mondta megrendülten. A búcsúztatón ő maga mondta a gyászbeszédet, mert ez volt Ágnes utolsó kívánsága. Hetven közös év történetét kellett néhány percben összefoglalnia – azt a hetven évet, amelyben, mint mondja, minden könyve, minden mondata mögött ott volt a felesége.

Amikor leírtam egy sort, mindig arra gondoltam, ő mit fog szólni hozzá. Nem az olvasóimnak írtam, hanem neki.

Müller Péter felesége, a 95 éves Ágnes hosszú betegség után, békésen hunyt el otthonukban. Az író úgy fogalmazott: kapcsolatuk nem csupán szeretet és szerelem volt, hanem „egy magasrendű értelem kérdése”. Ági különleges látása, bölcsessége és józansága volt számára az iránytű – az a mérce, amelyhez mindig visszatért.

Legnépszerűbb alkotása immár nemzetközi szintén elérhető (Fotó: Török Gergely Ádám)

Régi álom válhatott valósággá

A betegséggel és nehézséggel tarkított idei évben azonban egy csoda is történt. Néhány nappal halála előtt Ági még láthatta férje egyik legnagyobb álmának beteljesülését, ugyanis Müller Péter Jóskönyv című alkotása a mai napon jelenik meg világszerte. Ez volt az író régóta dédelgetett álma – hogy műveit külföldön is olvassák, s ezzel üzenete túlnőjön az országhatárokon.

A Müller Péter könyvek gyakran az lélek öröklétéről, az élet és halál közti határról szóltak, most pedig maga az író is ebben talál vigaszt.

Ő előkészíti nekem a terepet odaát

– jegyezte meg mosolyogva. Bár megfáradt teste jelzi az idő múlását, a szellem nem pihen. „Van még dolgom itt” – mondja, mert belül hajtja a hivatás, az alkotás, s a belső motiváció, hogy megossza a világgal gondolatait – olvasói és követői legnagyobb örömére és elégedettségére.