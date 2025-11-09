Ezt látnod kell: A nő földönkívülinek vallja magát, és rémisztő bizonyítéka is van rá

Egy brightoni nő földönkívülinek vallja magát, és ezzel a kijelentésével teljesen felkavarta az állóvizet az interneten. Rosanna Hanness azt állítja, hogy nem ember, hanem egy úgynevezett „csillagmag”, vagyis egy lélek, amely a Fiastyúk (Pleiadok) csillagrendszerből, a Bika csillagkép egyik csillagától származik, mintegy 440 fényévnyire a Földtől. Szerinte bizonyíték is van arra, hogy az idegenek léteznek, sőt ő maga az élő példa erre.

A fiatal nő földönkívülinek vallja magát, állítja, hogy egy bizonyos csillagrendszerből származik / Fotó: Pexels.com (Illusztráció)

Földönkívülinek vallja magát a nő, de milyen alapon?

Rosanna elmondása szerint mindig is különös álmokat látott. Gyakran repült a városok és tengerek felett, sőt előre megérezte, amikor meghalt a nagybátyja. Ezeket a látomásokat valódinak érezte, még ha mások nem is értették őt. A „megvilágosodás” tinédzserkorában érte, amikor megismerkedett egy spirituális tanítóval, aki az „újjászületés-terápiát” (rebirthing) alkalmazta – ez egy légzéstechnikán alapuló módszer, amely a születés élményét hivatott újra átélni.

Egy este, amikor 14 éves voltam, elmentem a spirituális központba, becsuktam a szemem, és a légzéssel mélyen ellazultam. Ekkor hirtelen teljes tisztánlátásom lett: rájöttem, hogy egy másik bolygóról küldtek a Földre

– emlékszik vissza a fiatal nő.

Ekkor kezdte el összekapcsolni álmait és emlékeit, szerinte ezek asztrális kivetülések voltak, amelyekben űrhajókat és szőrtelen, humanoid lényeket látott. Úgy véli, a plejádi civilizáció békés és rendkívül fejlett, tagjai szeretetteljesek és segítőkészek, ellentétben a filmekben látható agresszív idegenekkel.

Rosanna szerint az emlékeit kitörölték, mielőtt a Földre érkezett volna, hogy könnyebben beilleszkedjen az emberi világba. Küldetése, hogy segítsen másoknak spirituálisan fejlődni. Ma jógával és érzelmi méregtelenítéssel foglalkozik, célja pedig, hogy az emberek megszabaduljanak a negatív hiedelmektől és felismerjék magasabb énjüket – írja a LadBible.

Azért vagyok itt, hogy példát mutassak, és segítsek másoknak beteljesíteni a lelkük célját

– vallja Rosanna Hanness, aki számára a Föld csak ideiglenes otthon egy végtelen univerzumban.