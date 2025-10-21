Jön a III. világháború? Nostradamus hátborzongató 2025-ös jóslatából kiderül: „csendben omlik össze a Nyugat”

Ahogy közeledik 2025 vége, újra világszerte lázban tartja az embereket Nostradamus jóslatainak megfejtése. A XVI. századi francia orvos és jós, Michel de Nostredame több mint 900 titokzatos négysoros versben hagyta hátra jövendöléseit, amelyek közül sokat a történelem sötét pillanataival hoztak kapcsolatba. Most viszont úgy tűnik, a „világ csendes összeomlásáról” szóló látomásai a mai korra is kísértetiesen ráillenek.

Szörnyű jövőt vetít elénk Nostradamus

Nostradamus szerint is közel a világháború

A jós egyik legnyugtalanítóbb jövendölése szerint

Amikor Mars uralja útját a csillagok között, emberi vér hinti meg a szentélyt

– amit a mai értelmezők egy lehetséges harmadik világháború előjelének tartanak. A „három tűz keleten” kifejezést Ázsia felemelkedésére, míg „a Nyugat elnémuló fényét” Európa és Amerika befolyásának lassú hanyatlására értelmezik.

A geopolitikai feszültségek ezt a képet csak erősítik: a Tajvani-szorosban gyülekező háborús árnyék, az ukrajnai konfliktus elhúzódása, és a NATO–Oroszország közötti ellentétek mind alátámasztják a jóslat vészjósló hangulatát. A RAND Corporation és az Atlantic Council felmérései szerint akár 30 százalékos esély is van egy globális háború kitörésére 2026-ig.

Nostradamus egy másik látomása szerint „tűzgolyó zuhan az égből, sorsot hozva a világra”, amit egyesek aszteroidabecsapódásként, mások atombombaként értelmeznek – az emberi tudomány és végzet „kozmikus táncaként”. A jós arról is írt, hogy a háborúk kimerítik az országok erőforrásait, a katonák fizetés helyett „bőrérméket” és „holdjelű rézpénzt” kapnak majd – sokak szerint ez a jelenlegi gazdasági válságok és háborús finanszírozási nehézségek baljós előképe.

A francia látnok nemcsak háborút, hanem járványokat és klímakatasztrófákat is megjövendölt: egyik írásában „a múlt pestise újra visszatér”, egy másikban pedig:

A világ kertje, a hegyek városa mellett mérgezett vízbe merül

– amit a mai kutatók az Amazonas-vidék és Brazília környezeti pusztulásával hoznak összefüggésbe.

A 2025-re vonatkozó sorok szerint a világot nemcsak háborúk, hanem egy titokzatos új vezető felemelkedése is várja, aki egy „vízi birodalom” ura lehet – talán egy új, tengeri hatalom vagy stratégiai szövetség jelképeként. Nostradamus több mint 450 éve halt meg, de próféciái ma is dermesztően aktuálisnak tűnnek. Lehet, hogy a 2025-ös esztendő valóban fordulópont lesz – talán nem látványos robajjal, hanem „a Nyugat csendes bukásával”, derül ki a Daily Mail cikkéből.