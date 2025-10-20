58 év hallgatás után kitálalt a CIA az 51-es körzetről

Az 51-es körzet, amely kizárólag titkos kutatások helyszíne, hosszú ideje a UFO-rajongók célpontja, akik az idegen élet jeleit keresik. A szigorú ellenőrzések ellenére az amerikai kormány tisztségviselői évtizedekig hallgattak a nevadai bázison végzett tevékenységekről, amely szigorúan titkos besorolású.

Az 51-es körzet rejtélye régóta foglalkoztatja az embereket Fotó: Pexels

A CIA hivatalosan is elismeri az 51-es körzet létezését

A Las Vegastól északnyugatra található létesítményt az USA Légiereje és a CIA 1995-ben hozta létre, hogy a Lockheed U-2-es repülőgépeken végezzenek teszteket. Az amerikai katonai tevékenységekkel kapcsolatos pletykák vihara ellenére csak 2014-ben ismerte el a CIA a légibázis létezését, egy Szabadság az Információhoz Törvény (FOIA) alapján beadott kérelem nyomán, amely feltárta a bázis történetét.

Mindazonáltal az 51- es körzet célja és hírhedt becenevének eredete közel hét évtizeden át titokban maradt. Egyes találgatások szerint állítólag az élő idegenek meglepően hasonlítanak az emberekre, és az amerikai légierő egyenruhájához hasonló ruhát viselnek.

Az 51-es körzet a ma már „Extraterrestrial Highway”-nek nevezett út közelében található, ahol számos UFO-jelenséget észleltek, így a rajongók számára kötelező látványossággá vált.

David Ludden pszichológus professzor szerint az 51-es körzet iránti tartós megszállottságot a titokzatosság váltotta ki, amelyet az amerikai kormány évtizedeken át fenn tudott tartani. Ludden rámutatott, hogy a nevadai repülőtéri munka titkos jellege még a legszkeptikusabb embereket is elgondolkodtatja, mit rejthetnek ezek a kapuk - számolt be róla a Daily Star.

Egy szempontból ez egy összeesküvés, mert titkos területről van szó. A kormány valami olyat csinál, amit nem akar, hogy tudjunk róla

- nyilatkozta David Ludden.

A legújabb mesterséges intelligencia-technológiának köszönhetően most bepillantást nyerhetünk abba, hogyan nézhetnek ki az állítólag a katonai bázison tartott idegenek: