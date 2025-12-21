RETRO RÁDIÓ

Advent negyedik vasárnapján üzent Orbán Viktor: Elcsendesedés, egymásra figyelés, készülődés...

Orbán Viktor kiemelte, mi most a legfontosabb.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 11:42
orbán viktor advent üzenet

Elérkezett advent negyedik vasárnapja: ma este meggyújtjuk a koszorú utolsó gyertyáját is, az ünnepig pedig most már tényleg csak néhány nap maradt hátra. Ebből az alkalomból üzent a közösségi oldalán Orbán Viktor is.

Orbán Viktor szerint ez most a legfontosabb, advent utolsó vasárnapján / Fotó: mw

Így üzent advent negyedik vasárnapján Orbán Viktor

Elcsendesedés, egymásra figyelés, készülődés. Advent negyedik vasárnapja

- emelte ki a posztjában a miniszterelnök, mi a legfontosabb ebben az ünnepi időszakban.

 

 

 

