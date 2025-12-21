Advent negyedik vasárnapján üzent Orbán Viktor: Elcsendesedés, egymásra figyelés, készülődés...
Orbán Viktor kiemelte, mi most a legfontosabb.
Elérkezett advent negyedik vasárnapja: ma este meggyújtjuk a koszorú utolsó gyertyáját is, az ünnepig pedig most már tényleg csak néhány nap maradt hátra. Ebből az alkalomból üzent a közösségi oldalán Orbán Viktor is.
Így üzent advent negyedik vasárnapján Orbán Viktor
Elcsendesedés, egymásra figyelés, készülődés. Advent negyedik vasárnapja
- emelte ki a posztjában a miniszterelnök, mi a legfontosabb ebben az ünnepi időszakban.
