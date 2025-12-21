Advent negyedik vasárnapján üzent Orbán Viktor: Elcsendesedés, egymásra figyelés, készülődés...

Elérkezett advent negyedik vasárnapja: ma este meggyújtjuk a koszorú utolsó gyertyáját is, az ünnepig pedig most már tényleg csak néhány nap maradt hátra. Ebből az alkalomból üzent a közösségi oldalán Orbán Viktor is.

Orbán Viktor szerint ez most a legfontosabb, advent utolsó vasárnapján / Fotó: mw

Így üzent advent negyedik vasárnapján Orbán Viktor

Elcsendesedés, egymásra figyelés, készülődés. Advent negyedik vasárnapja

- emelte ki a posztjában a miniszterelnök, mi a legfontosabb ebben az ünnepi időszakban.